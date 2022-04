Harry Potter, Star Wars, Le Seigneur des Anneaux… quels fans dépensent le plus ?

Money dévoile une étude sur les dépenses des fans. On découvre les franchises cinématographiques les plus coûteuses en termes de merchandising et coffrets parmi Harry Potter, Star Wars, Le Seigneur des Anneaux, etc.

Crédit : Warner Bros.

Star Wars, Harry Potter ou encore Le Seigneur des Anneaux, pas toujours facile d’être un fan dévoué ! Car avec le merchandising au milieu des coffrets, la carte bancaire chauffe comme jamais. On compte parfois plusieurs centaines d’euros pour un simple produit. Sans oublier ceux de collection, pas toujours donnés. Mais il faut également compter les projections, les conventions, etc. Et aujourd’hui, une étude menée par Money nous montre quelle franchise coûte le plus cher à sa communauté. On vous résume tout !

Harry Potter et Le Parrain dominent les autres franchises

Crédit : Paramount Pictures-Alfran Productions

Ce sont 39 grandes franchises cinématographiques qui ont été étudiées en termes de coûts. Pour cette étude, Money prend plusieurs éléments sont pris en compte :

Le prix moyen d’un coffret

Le prix moyen d’une figurine

Le prix moyen d’un t-shirt

Le prix moyen d’un costume

Le prix moyen d’un poster dédicacé

Depuis ces données, les moyennes sont calculées pour créer un indice de superfan. Les deux plus onéreuses des franchises ? Harry Potter et Le Parrain !

Harry Potter demande la somme astronomique d’environ 562 euros (467,98£) environ. Avec un total de 8 films, le futur jeu Hogwarts Legacy et le spin-off Les Animaux Fantastiques, les Potterheads (ndlr, nom de la communauté) dépensent sans compter pour assouvir leur passion. Le Parrain, trilogie culte de Francis Ford Coppola, culmine à environ 539 euros (448,62£), pas très loin de la franchise détenue par la Warner Bros. Née dans les années 70, la licence propose du merchandising de collection à prix élevé.

Voici le tableau complet avec 20 franchises cinématographiques les plus coûteuses (les prix sont en livre sterling comme dans l’étude de Money) :

Franchise Coffret Figurine T-shirt Costume Poster dédicacé Total 1 Harry Potter 55£ 52£ 12,99£ 41,99£ 306£ 467,98£ 2 Le Parrain 8£ 35£ 9,99£ 12,99£ 382,64£ 448,62£ 3 Retour vers le futur 9,99£ 24,99£ 10,56£ 42,07£ 268,20£ 355,84£ 4 Superman 11,99£ 37,99£ 10,99£ 29,99£ 172,15£ 263,11£ 5 Le Seigneur des Anneaux 10£ 19,50£ 24,95£ 46,06£ 150£ 250,51£ 6 Le Hobbit 20£ 12£ 14,99£ 44,29£ 151,94£ 243,22£ 7 Trilogie The Dark Knight 9,99£ 32,39£ 9,99£ 31,43£ 149£ 232,80£ 8 Rambo 5£ 38£ 25,77£ 6,99£ 153,05£ 228,81£ 9 James Bond 19,95£ 20£ 24,99£ 27,49£ 119,20£ 221,61£ 10 Les Gardiens de la Galaxie 21,99£ 19,99£ 11,15£ 49,99£ 114,95£ 218,07£ 11 Batman 19,99£ 24,99£ 11,49£ 32,49£ 126,62£ 215,58£ 12 Jurassic Park 21,90£ 30£ 12,99£ 42,04£ 107,29£ 214,22£ 13 Avengers 30£ 28,34£ 6,95£ 34,99£ 110,87£ 211,15£ 14 Hulk 10£ 26,43£ 15,89£ 43,99£ 107,14£ 203,45£ 15 Matrix 14,99£ 50£ 29,90£ 24,99£ 82,64£ 202,52£ 16 Godzilla 30£ 28£ 10£ 24,41£ 107,13£ 199,54£ 17 Transformers 21,99£ 30£ 9,99£ 39,98£ 96,65£ 198,61£ 18 Karaté Kid 11,99£ 29,90£ 8£ 41,22£ 106,99£ 198,10£ 19 Star Trek 12,99£ 14£ 20£ 53,23£ 95,79£ 196,01£ 20 Indiana Jones 6,99£ 16,99£ 13,20£ 13,99£ 138£ 189,17£

Vous l’aurez compris, mieux vaut aimer les aventuriers armés d’un fouet pour ne pas trop dépenser dans le merchandising ! Mais il existe des franchises encore moins coûteuses et Money en a dressé un second tableau.

Twilight et Shrek ne vous coûteront pas trop cher (normalement)

Crédit : SND Films

Pas besoin de dépenser une fortune pour apprécier une franchise, d’autres demandent moins de passer à la caisse. Parmi elles, on trouve Shrek des studios Dreamworks. Une franchise majeure du milieu des années 2000. Ensuite se trouve Die Hard. Même si le long-métrage avec Bruce Willis a un statut culte, seule la figurine demandera un investissement d’environ 35 euros (28,99£). Twilight figure en troisième dans cette sélection.

La plus grosse surprise reste la présence de… Star Wars. Pourtant la franchise de Lucasfilm, détenue par Disney, est réputée pour être un mastodonte en termes de merchandising. Finalement, obtenir des pièces ne vous coûtera pas forcément cher. Même Austin Powers coûte plus !

Voici le tableau complet avec 15 franchises cinématographiques les moins coûteuses (les prix sont en livre sterling comme dans l’étude de Money) :

Franchise Coffret Figurine T-shirt Costume Poster dédicacé Total 1 Shrek 8,70£ 10,50£ 13,99£ 19,99£ 7,28£ 60,46£ 2 Die Hard 6,99£ 28,99£ 14,99£ 12,34£ 11,99£ 75,30£ 3 Twilight 3,50£ 19,93£ 16,62£ 19,95£ 18,99£ 78,99£ 4 Ghostbusters 11,99£ 11,89£ 8,99£ 46,63£ 21,08£ 100,58£ 5 Iron Man 6,95£ 15£ 12£ 16,69£ 50,57£ 101,21£ 6 Star Wars 24,99£ 26,99£ 11,90£ 20,29£ 25£ 109,17£ 7 Captain America 32,35£ 25£ 11£ 30,99£ 12,90£ 112,24£ 8 Rocky 8,20£ 19,93£ 36,92£ 31,58£ 18,35£ 114,98£ 9 Austin Powers 5,98£ 11,30£ 12,99£ 15,95£ 76,35£ 122,57£ 10 John Wick 19,99£ 65£ 13,74£ 13,27£ 11,46£ 123,46£ 11 Men in Black 3,19£ 11,99£ 14,99£ 14,08£ 91,62£ 135,87£ 12 Wonder Woman 29,99£ 14£ 10,19£ 29£ 76,52£ 159,70£ 13 Hunger Games 7,99£ 34,99£ 8,72£ 36,27£ 76,52£ 164,49£ 14 Toy Story 9,99£ 20£ 10£ 49,88£ 76,52£ 166,39£ 15 Pirates des Caraïbes 7,50£ 24,99£ 10,17£ 55,56£ 76,49£ 174,71£

Conclusion ? Ne soyez pas trop fan car les coffrets et autres produits de merchandising, ce n’est pas donné !

Source : Money