Heroes of Might and Magic 2 : des fans recréent le jeu de stratégie avec un nouveau moteur

Heroes of Might and Magic 2, le jeu culte de stratégie au tour par tour, a une communauté active et dévouée. Ses fans sont en train de recréer le jeu avec un nouveau moteur, le tout dans un projet open source disponible en ligne.

Sorti en 1996 sur PC, Heroes of Might and Magic 2 est un jeu culte de stratégie au tour par tour. Pour beaucoup de joueurs, c’est le meilleur de la franchise, voire le meilleur de tous les temps. Bien entendu, Heroes of Might and Magic 2 ne vieillit pas très bien près de 25 ans après sa sortie. Il n’a pas eu droit à un remaster en HD comme son successeur Heroes of Might and Magic 3 dont la version HD est sortie sur Android et iOS en 2014.

Capture d’écran de Heroes of Might and Magic 2 – Crédit : Ubisoft

Heroes of Might and Magic 3 a beau lui avoir fait un peu d’ombre, son prédécesseur a toujours une communauté de fans actifs et dévoués. Les joueurs sont toujours en train de développer le projet Fheroes2 à l’heure actuelle. Celui-ci a commencé il y a un peu plus d’un an avec pour objectif d’offrir une expérience retravaillée et plus agréable de Heroes of Might and Magic 2 en lui donnant une nouvelle jeunesse.

Heroes of Might and Magic 2 a droit à une deuxième jeunesse

Fheroes2 est donc une reconstitution de Heroes of Might and Magic 2 qui apporte des nouveautés et des améliorations au jeu de base. Pour vous donner quelques exemples, il y a une meilleure IA, plus de résolutions d’écran prises en charge, un bouton pour redémarrer le combat si vous avez fait une erreur, une fonctionnalité de combat instantané pour ne pas perdre de temps avec des batailles trop faciles, etc.

En plus des fonctionnalités, les fans ont également recréé des animations plus précises et agréables à regarder comme le galop du cheval sur la carte. La vidéo ci-dessous présente Fheroes2 et là où le projet en était en septembre 2020. À l’heure actuelle, les développeurs en sont à la version 0.9.3.

D’ailleurs, les fans ont lancé un Patreon où ils donnent des nouvelles de Fheroes2 tous les mois. Dans la dernière mise à jour du mois de mai, les développeurs ont notamment annoncé avoir ajouté le français, l’allemand, le polonais et le russe au jeu. Enfin, Fheroes2 remplace le moteur original de Heroes of Might and Magic 2, mais une copie originale de celui-ci est tout de même requise pour y jouer. Une démo gratuite est disponible sur Github.

Source : PC Gamer