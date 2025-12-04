Hiver et voitures électriques : comment préserver l’autonomie et la performance ?

Pendant la saison froide, les voitures électriques voient leur autonomie diminuer. C’est parce que le froid ralentit les réactions chimiques à l’intérieur des cellules des batteries en lithium-ion. Voici quelques bonnes pratiques à adopter pour remédier à cette situation.

Quelques conseils pour les conducteurs de voitures électriques pour protéger leurs batteries en hiver

Crédit : Freepik

Quand les températures baissent, les voitures électriques rencontrent un problème particulier : le froid diminue la capacité des batteries lithium-ion, affectant leur portée et leur rendement global. Que vous découvriez l’univers des voitures électriques ou que vous soyez un conducteur expérimenté, vous devez donc trouver des solutions pour que vous puissiez rouler sereinement malgré le gel et la neige.

Préparez votre véhicule avant chaque départ

Le choix du stationnement est crucial. Un garage, même non chauffé, protège le véhicule des températures extrêmes et peut maintenir la batterie plus chaude de 3 à 8 degrés par rapport à l’extérieur. Cette différence, bien que légère, conduit à une meilleure rétention de la charge et un préchauffage plus performant.

Il est aussi fréquent de négliger l’option de planifier le départ à l’avance. Tant que le véhicule est connecté, on peut préparer la batterie et l’intérieur à une température idéale (20 à 25 °C) pour assurer une portée maximale et l’activation instantanée du freinage régénératif.

Adaptez la recharge aux conditions hivernales

La recharge nécessite une approche particulière dans les conditions de froid. Anticipez une réduction d’autonomie de jusqu’à 30 % et organisez vos sessions de recharge en fonction de cela. Plutôt que de se restreindre à 80 % comme c’est souvent recommandé, il est préconisé durant la période hivernale d’effectuer une recharge complète afin de contrebalancer les pertes dues aux températures froides.

En programmant la fin de la recharge juste avant de prendre la route, votre batterie sera à température optimale. En vue de tirer le meilleur parti de vos sessions de recharge, optez pour la recharge nocturne. Veillez en plus à ne jamais laisser la charge tomber en dessous de 20 %. Lors des trajets plus longs, planifiez vos arrêts dans des stations disposant des bornes rapides. Prévoyez aussi des temps de recharge plus longs que d’habitude.

Optimisez la consommation énergétique

En activant le mode Éco, vous pouvez réduire la puissance d’accélération et limiter la consommation énergétique, avec un gain pouvant atteindre 15 à 20 %. Le chauffage est le poste de consommation le plus gourmand. Diminuer la température de 2 à 3 °C et privilégier les sièges chauffants au chauffage d’air principal permet de conserver plusieurs kilomètres d’autonomie.

Bonnes pratiques de conduite et entretien

Le contrôle de la pression des pneus est essentiel. Le froid réduit la pression de 0,1 bar tous les 10 degrés de baisse. Des pneus bien gonflés limitent la résistance au roulement et protègent l’autonomie. Allégez le véhicule en retirant les objets superflus et adoptez une conduite douce, en évitant les accélérations et les freinages brusques. Sur autoroute, l’usage du régulateur de vitesse favorise une consommation plus stable.

Anticipez les trajets longs et les situations d’urgence

Pour les déplacements de plus de 200 kilomètres, vous devez planifier vos arrêts dans des stations disposant de plusieurs bornes pour éviter les files d’attente. N’oubliez pas de mettre des vêtements chauds, des couvertures, de l’eau, des provisions et une batterie externe dans le coffre de la voiture. En cas d’immobilisation, ces précautions permettent de maintenir un minimum de confort sans épuiser rapidement l’énergie restante.

Enfin, pendant les week-ends et les périodes de vacances, la fréquentation des bornes publiques augmente. Ilvaut mieux donc anticiper vos créneaux de recharge. Utilisez des applications mobiles pour réserver et vérifier la disponibilité des stations en temps réel. Une planification minutieuse et quelques gestes simples suffisent à traverser l’hiver au volant d’une voiture électrique sans surprises.

Source : Rouleur Electrique