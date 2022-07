House of the Dragon : après avoir frappé Matt Smith, cet acteur a eu peur d’être viré

Suite à un accident pendant un entraînement de combat sur le tournage de House of the Dragon, Fabien Frankel a eu peur d’être viré pour avoir frappé Matt Smith par inadvertance avec une hache !

Un accident survenu lors d’un entraînement de combat – Crédit : HBO

Vous pensiez en avoir terminé avec Game of Thrones ? C’était sans compter sur HBO et son envie de fructifier l’univers de George R.R. Martin. Dès le mois d’août, les spectateurs découvriront House of the Dragon. Un spin-off se déroulant avant la série principale dont le premier trailer montre beaucoup de dragons. Parmi les stars du show, on trouve Fabien Frankel. En interview pour Variety, l’acteur dévoile qu’il craignait le renvoi après avoir frappé, par inadvertance, son collègue Matt Smith (Doctor Who, Morbius…).

« Matt Smith, c’est ça ? Tu es viré de la série »

Fabien Frankel a eu peur d’être dégagé – Crédit : HBO

Une scène de combat entre Fabien Frankel et Matt Smith s’est mal passée sur le tournage de House of the Dragon. Alors que les acteurs répètent la chorégraphie, le premier frappe le second au visage avec une hache. Suite à cette mésaventure, le porteur des coups pensait se faire virer de la série événement de HBO.

Je regrette vraiment de dire ça parce qu’on m’a demandé si je l’avais gravement blessé. Mais à ce moment-là, je me suis dit : « Mon Dieu, de toutes les personnes que j’aurais pu frapper avec une hache, Matt Smith était le pire ». J’étais prêt à ce qu’ils me disent : « [Tu as frappé] Matt Smith, c’est ça ? Tu es viré de la série ». Fabien Frankel

Mais rassurez-vous, Fabien Frankel conserve son rôle suite à cet accident involontaire. Matt Smith lui a même « donné un coup de poing » en retour, également par erreur ! Répéter des chorégraphies de combat peut parfois être un peu dangereux…

Un préquel se déroulant avant Game of Thrones

House of the Dragon prend la forme d’un préquel. L’histoire se déroule 200 ans avant Game of Thrones lors du règne de Viserys Targaryen. Plus puissant souverain grâce à ses 15 dragons, l’homme se retrouve dans une lutte pour le pouvoir à l’échelle d’un continent. Le roi désigne sa fille Rhaenyra comme son successeur mais son frère, le prince Daemon, affirme qu’il est l’héritier légitime du trône de fer.

Source : WGTC