House of the Dragon : qui sont les « rêveurs » de la Maison Targaryen ?

L’épisode 4 de House of the Dragon remet les rêves prophétiques des Targaryens sur la table. Mais de quoi s’agit-il ? Qui sont ces « rêveurs », capables de prédire (parfois à tort) l’avenir ? On vous résume tout ça.

Viserys © HBO

AVERTISSEMENT : cet article contient des spoilers de Game of Thrones et de House of the Dragon.

Les Targaryen sont connus pour leur capacité à contrôler les dragons. Mais certains d’entre eux sont aussi nés avec la compétence de scruter l’avenir et d’avoir des visions d’événements qui ne se sont pas encore produits. Ces Targaryen, capables de prophétiser l’avenir, sont appelés « rêveurs » (dreamers en VO), dans House of the Dragon.

Le thème des rêves et des prophéties est évoqué assez fréquemment dans Feu et Sang et Le Trône de fer de Martin. Il n’est donc pas surprenant d’y voir également plusieurs allusions dans House of the Dragon, actuellement diffusée sur OCS. Mais de quoi s’agit-il ?

Qui sont les rêveurs dans Game of Thrones et House of the Dragon ?

Dans les premiers épisodes, Viserys est le premier à évoquer ce terme. Il déclare qu’Aegon le Conquérant était l’un de ces individus, car il avait une vision d’une menace émergeant du nord, bien qu’il ne puisse pas dire quand cette menace arriverait réellement à Westeros. Après avoir vu Game of Thrones, nous savons qu’il fait référence aux marcheurs blancs, bien que cette menace ne se concrétise pas avant quelques siècles.

Cependant, Aegon le Conquérant n’est pas le seul rêveur de la famille, car Viserys a aussi eu une vision lui-même. Bien que ce ne soit pas aussi impressionnant que de voir les marcheurs blancs, la vision de Viserys implique la naissance de son fils premier-né portant la couronne d’Aegon sur la tête. La vision se réalise, sans couronne, bien que son fils décède peu de temps après sa naissance…

À lire : À quoi servent les boules colorées lors du Conseil du roi ?

Dans Game of Thrones, Maester Aemon (Peter Vaughan) raconte à Samwell Tarly (John Bradley) comment les rêves ont rendu sa famille totalement folle. Il est révélé qu’Aemon est en fait un Targaryen et que son frère, le roi Aerys II Targaryen, a été conduit à la folie par ses visions. La peur de l’avenir d’Aerys II est ce qui l’a transformé en Roi Fou. Malheureusement, il transmettra ce pouvoir à Daenerys.

Daenerys Targaryen a donc eu, bien plus tard, ses propres « rêves » prophétiques. Elle voit notamment le trône de fer dans sa vision, avec de la neige tombant sur le hall. Cette vision se réalise bien plus tard dans la série, lorsqu’elle arrive enfin à Port-Réal afin de récupérer le trône. Vous connaissez ensuite la suite tragique des événements.

Si Viserys a des visions, il est possible que Rhaneyra (ou même Daemon) fondent à leur tour leurs décisions sur des prophéties erronées. Il sera intéressant de voir dans les semaines à venir qui est doué de ces rêves ou non…