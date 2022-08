House of the Dragon : à quoi servent les boules colorées lors du Conseil du roi ?

C’est un détail qui a interpellé bon nombre de téléspectateurs dans House of the Dragon. Lors du Conseil du roi, les participants ont chacun une boule colorée posée devant eux. Mais pour quoi faire ?

House of the Dragon – Crédit : HBO

House of the Dragon a explosé les scores de HBO pour la diffusion de son premier épisode. Il faut dire que l’attente était démente chez les fans, trop pressés de se replonger dans l’univers passionnant créé par George R. R. Martin. D’ailleurs, le spin-off de Game of Thrones a même fait planter la plateforme HBO Max. S’il faudra encore quelques épisodes avant de rendre un jugement plus éclairé, les premières minutes sont pour le moins prometteuses.

Toujours à l’affût des moindres recoins de la série, des petits observateurs ont remarqué un détail intriguant lorsque que le roi Viserys Targaryen réunit son conseil. En effet, chaque membre place devant lui une petite boule colorée dans un plat en marbre. Chose que l’on ne voyait pas lors des conseils organisés dans Game of Thrones dont les références sont légion lors de ce premier épisode.

En dehors des réunions, ces objets sont placés dans un plat plus grand au milieu de la table. Lorsqu’un membre est absent, sa boule est également posée au centre.

House of the Dragon : des boules de pointage

Interrogé par le Hollywood Reporter, le co-showrunner Ryan Condal explique qu’il s’agit simplement d’un moyen de signaler que le personnage est présent à la réunion. Autrement dit, chaque membre « pointe » pour indiquer qu’il participe bien aux débats. « J’ai trouvé ça particulièrement cool. C’est une manière de visualiser concrètement l’ensemble de la petite salle du conseil », précise-t-il.

Condal souligne en outre que les scènes du conseil étaient ses préférées mais qu’elles figuraient parmi les séquences les plus ardues à écrire. Même si les discussions politiques sont au cœur des intrigues de la franchise, certains téléspectateurs peuvent perdre pied. Les petites boules colorées auront ainsi eu le mérite d’éveiller leur intérêt.

Toujours au sujet de la série évènement, les créateurs ont notamment vivement défendu la pertinence d’une scène violente de House of the Dragon montrant une césarienne.

Source : The Hollywood Reporter