House of the Dragon : voici comment visionner le premier épisode gratuitement

Vous souhaitez découvrir le premier épisode de House of the Dragon sans avoir à vous abonner à OCS ? Il suffit de vous rendre sur YouTube !

House of the Dragon – Crédit : HBO

House of the Dragon a enfin débarqué sur nos écrans. Et le spin-off de Game of Thrones fait déjà recette comme l’attestent les premiers chiffres relatifs à l’audience. Le premier épisode de House of the Dragon a ainsi pulvérisé les scores de HBO. Un record explosé par le second épisode, diffusé quelques jours plus tard.

Pour mémoire, les problèmes de succession de la Maison Targaryen sont au cœur de ce préquel diffusé en exclusivité sur HBO Max et OCS dans l’Hexagone. De quoi pousser les fans à s’abonner à ces deux plateformes si cela n’est pas encore fait. Mais avant de souscrire, sachez qu’il est possible de visionner gratuitement le premier épisode de House of the Dragon sur la chaîne YouTube de HBO Max. La plateforme l’a diffusé en intégralité afin d’attirer le chaland.

House of the Dragon : l’épisode 1 est gratuit sur YouTube

Si vous êtes à l’aise avec la langue de Shakespeare, vous pourrez donc dévorer ce premier chapitre sans peine directement sur YouTube. À noter qu’il est possible d’ajouter des sous-titres anglais pour vous aider à mieux comprendre les dialogues. En revanche, les non-anglophones devront se tourner vers OCS qui propose d’ailleurs sept jours d’essai offerts pour ses deux formules. Un bon moyen de découvrir House of the Dragon à moindre coût et de vous abonner potentiellement dans la foulée si vous estimez que le jeu en vaut la chandelle.

Pour vous avertir, le premier chapitre de House of the Dragon comporte une scène très dérangeante (attention spoiler). Une séquence montrant la douleur intense subie par la reine Aemma Arryn lors de son accouchement ponctué par une césarienne. « Cette scène est incroyablement puissante. C’est viscéral et ça vous arrache le cœur. C’est le même impact que le Red Wedding. C’est un moment magnifiquement réalisé pour quelque chose d’horrible », souligne George R. R. Martin.

