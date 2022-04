Hummer EV 2022 : les premiers avis sur le monstre électrique de General Motors

Le Hummer EV édition 1 – Crédit : GM

General Motors peut se frotter les mains : son nouveau Hummer électrique attire les foules. 65 000 réservations ont ainsi été faites pour le pick-up. Soit le seuil de production annoncé par le constructeur jusqu’en 2024 pour ce modèle. D’autres itérations sont prévues à l’avenir à l’instar du SUV électrique Hummer capable de rouler en diagonale.

Mais attardons-nous sur le Hummer EV Edition 1. Il s’agit d’un pick-up de 1000 chevaux propulsé par un couple moteur de 1250 lb-pi. Son prix est fixé à 112 595 dollars outre-Atlantique. Décapotable, celui-ci pèse 4082 kg et s’étale sur 5,5 mètres en longueur, 2,2 mètres en largeur pour une hauteur de 2 mètres.

Des dimensions colossales qui ne lui permettent évidemment pas de dépasser le plus grand Hummer du monde. Niveau autonomie, la voiture tient la route 239 miles (530 km environ) grâce à sa batterie lithium-ion de 200 kilowattheures. « Celle-ci est compatible avec les bornes de recharge publiques de 800 volts capables d’insuffler 100 miles d’électricité en 10 minutes, ou la remplir de 10 % à 80 % en 42 minutes », indique Fox News dans son test.

Le Hummer EV 2022 peut se déplacer comme un crabe

« L’incroyable puissance des trois moteurs électriques Ultium du Hummer permet de faire le 0-100 km en 3 secondes tandis que la suspension pneumatique contrôlée par ordinateur et les amortisseurs actifs confèrent au Hummer EV une combinaison inattendue d’agilité et de confort sur la route », souligne Popular Science au sujet du véhicule.

De son côté, Fox News s’attarde sur l’une des fonctionnalités phares du Hummer électrique de GM. « Le mode CrabWalk fait tourner les quatre roues dans la même direction pour conduire en diagonale avec un angle de 10 degrés ». Une fonctionnalité que l’on retrouvera sur le Cybertruck qui pourra aussi se déplacer en diagonale « comme un crabe », d’après Elon Musk. Du reste, Fox News évoque le mode extraction qui permet de surélever le pick-up de 149 mm en cas d’obstacle épineux (disponible prochainement via une mise à jour logicielle).

Hummer EV 2022 : des performances hors-route de haute-voltige

Auto123 tresse les lauriers des quatre roues directrices « permettant des mouvements en diagonale et de côté » et « le mode ‘Crabwalk’ qui permet un déplacement latéral du véhicule, tout à fait génial ». Le site salue également l’efficacité des multiples caméras (idoines pour repérer des obstacles) ainsi que du système de conduite semi-autonome. « Grâce à l’assistance à la conduite Super Cruise de GM qui prend le relais sur l’autoroute, le Hummer est encore plus relaxant à conduire », abonde Popular Science.

Parmi les points négatifs, Auto123 pointe notamment « une forte consommation d’électrons » et un « encombrement gênant ». Et de lancer un pic en guise de conclusion : » Il va encore être acheté par des gens qui veulent pavaner devant le voisinage. Ses prouesses hors route sont remarquables, mais personne ne va réellement aller salir ce VUS dans des sentiers infranchissables ».

Sources : Fox News / PopSci / Auto123