IA dans Firefox : utilisez-la à votre façon ou éteignez-la complètement

Logo Mozilla Firefox © Rubaitul Azad / Unsplash

Firefox vous laisse choisir : IA sur mesure ou complètement désactivée

Tout a commencé avec l’arrivée d’Anthony Enzor-DeMeo à la tête de Mozilla qui avait pour objectif de transformer Firefox en un navigateur dopé à l’IA, capable d’offrir des suggestions intelligentes, des outils de rédaction assistée et d’autres fonctions génératives directement dans le navigateur. Mais l’accueil a été loin d’être enthousiaste. Une partie de la communauté a dénoncé des fonctionnalités jugées intrusives, complexes et superflues.

Sous la pression des critiques, la direction de Mozilla a réagi rapidement. Des excuses publiques ont été adressées et un nouveau cap a été annoncé. L’IA dans Firefox resterait optionnelle et entièrement contrôlable par les utilisateurs. Cette promesse se concrétise avec Firefox 148, dont la sortie est prévue le 24 février.

Tout désactiver d’un clic ou sélectionner fonction par fonction

La grande nouveauté de cette version est un interrupteur central qui permet de désactiver toutes les fonctions d’IA générative d’un seul geste. Pour ceux qui préfèrent un contrôle plus fin, il sera également possible de couper individuellement certaines fonctionnalités : traduction assistée par IA, génération de texte alternatif pour les PDF, regroupement intelligent d’onglets, aperçu de liens ou chatbot intégré à la barre latérale. Ainsi, chaque utilisateur pourra personnaliser son expérience en fonction de ses préférences, voire supprimer toute trace d’IA si désiré.

Les choix effectués seront conservés lors des mises à jour. Les utilisateurs ayant opté pour une désactivation complète de l’IA ne verront pas ces fonctionnalités réapparaître après une nouvelle version de Firefox.

Les utilisateurs de Firefox Nightly peuvent déjà tester ces nouveaux réglages. En revanche, le grand public devra attendre le 24 février pour installer la version officielle.

Source : Ginjfo