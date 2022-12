Instagram : l’application plagie l’anti réseau social Français BeReal

Instagram a annoncé, cette semaine, les nouvelles fonctionnalités prévues pour 2023. L’une d’entre elle rappelle (voire copie) le principe de « l’anti-réseau social » BeReal. Dans les « Stories Candid » les utilisateurs pourront en effet partager avec leurs followers des photos plus spontanées et sans filtre.

Cette nouvelle fonctionnalité Instagram, qui arrivera en version beta en Afrique du Sud à partir de la semaine prochaine, a pour objectif de séduire les utilisateurs toujours plus nombreux de « l’anti réseau social » BeReal. En effet, d’après les informations publiées par Instagram, les caractéristiques de cette nouvelle fonctionnalité seraient exactement identiques à celles du réseau social français BeReal. Les utilisateurs pourront ainsi effectivement partager dans leurs « Stories Candid », les photos prises, de façon instantanée, par les caméras avant et arrière de leur smartphone.

Tout comme sur BeReal, les utilisateurs devraient également avoir un temps limité (sur BeReal, deux minutes sont accordées aux internautes pour poster leurs clichés) pour partager, sans filtre et sans superflus, un instant T de leur journée. Finis les shootings photos qui remplissent votre espace de stockage, Instagram compte bel et bien copier BeReal pour lever, d’une certaine manière, le voile sur le quotidien parfois monotone et imparfait des influenceurs.

BeReal l’application de l’année ?

C’est en tout cas ce qu’a affirmé récemment les équipes d’Apple dans leur classement des meilleures applications iPhone de l’année. Cette distinction illustrerait le succès croissant de cette application unique en son genre. Ayant pour objectif de créer un « anti-réseau social », moins superficiel et plus spontané qu’Instagram, l’application semble jouir, depuis quelques mois, d’une certaine popularité.

L’anti-instagram imaginé et développé par deux Français, semble avoir conquis un nouveau public, lassé des réalités embellies et superficielles visibles partout sur les réseaux sociaux traditionnels. Et l’application ne cesse de convaincre. Elle a même atteint la première place du classement des applications les plus téléchargées sur l’App Store en juillet dernier. La startup française est aujourd’hui valorisée à plus de 600 millions d’euros.

