Instagram : les recherches de publications par mots-clés arrivent prochainement

Auparavant, il n’était possible d’effectuer des recherches qu’à l’aide de hashtags. Vous deviez donc utiliser la balise spécifique pour trouver une publication.

Instagram recherche par mots-clés – Crédit : Instagram

Ces derniers temps, le réseau social de Facebook fait beaucoup de mises à jour qui ajoutent des fonctionnalités pour ses utilisateurs. Récemment, on a par exemple pu voir l’arrivée des messages éphémères sur Messenger et Instagram, qui disparaissent dès qu’ils sont lus par votre correspondant. Selon Facebook, cette fonctionnalité a été conçue dans un souci de sécurité. En outre, seules les personnes avec lesquelles vous êtes ami(e) peuvent vous envoyer des messages éphémères. Instagram a aussi changé la manière dont il affiche les publications recommandées, et a lancé Reels, le TikTok d’Instagram.

La recherche par mots-clés facilite la découverte de nouvelles publications

La recherche par mot-clé Instagram fonctionne en permettant aux utilisateurs de taper un mot-clé tel que « décoration d’intérieur », plutôt que de se limiter à un hashtag comme #decorationinterieur. Vous retrouverez alors des décorations d’intérieur, sans que les photos ne portent le hashtag. Auparavant, les utilisateurs pouvaient rechercher des noms, des noms d’utilisateur, des hashtags et des lieux.

Un porte-parole de l’entreprise a expliqué à The Verge qu’Instagram prend en compte « un certain nombre de facteurs » lorsqu’il renvoie des résultats de recherche. Cela inclut le type de contenu, les légendes, la date de publication, etc. Cependant, on ne sait pas si Instagram utilise un algorithme qui comprend les synonymes. La plateforme devrait utiliser le machine learning pour trouver le contenu qui correspond à votre mot-clé, mais nous ne savons pas si celui-ci pourra par exemple aider l’algorithme à reconnaître les objets présents sur une image.

Cette nouvelle fonctionnalité devrait permettre aux utilisateurs de découvrir de nouveaux créateurs qui correspondent à leurs centres d’intérêt. Pour l’instant, la recherche par mots-clés n’est disponible qu’en anglais. Elle est déjà en cours de déploiement pour les utilisateurs vivant au Canada, aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Australie, en Nouvelle-Zélande et en Irlande. On ne sait pas encore quand cette fonctionnalité sera déployée en France, mais celle-ci devrait arriver avant la fin de l’année ou en début d’année prochaine.

Source : engadget