iOS 17.4.1 : la mise à jour est imminente, quoi de neuf pour votre iPhone ?

Quelques jours seulement après le déploiement d’iOS 17.4, Apple s’apprête déjà à publier une itération intermédiaire. Le constructeur teste en interne la mouture 17.4.1 qui devrait simplement corriger des bugs et de potentielles failles de sécurité.

iOS 17.4 est disponible depuis quelques jours. Cette mise à jour notable apporte un paquet de nouveautés, en particulier pour les utilisateurs qui habitent en Europe. Apple a dû se mettre en conformité avec le Digital Markets Act, un règlement qui lui impose notamment de s’ouvrir à d’autres magasins d’applications.

Comme le révèle MacRumors, le constructeur prépare déjà la suite des festivités, le constructeur procédant à des tests internes d’iOS 17.4.1. Par le passé, le média spécialisé avait déjà repéré d’autres mises à jour en consultant ses logs (comme iOS 17.0.3 ou iOS 17.3.1). On peut ainsi s’attendre à un déploiement imminent, probablement cette semaine ou la semaine prochaine.

iOS 17.4.1 devrait corriger les bugs et les vulnérabilités

Théoriquement, il devrait s’agir d’une mise à jour mineure calibrée pour corriger les bugs et les failles de sécurité. Toujours selon la même source, Apple teste également en interne iOS 17.5, qui devrait bientôt arriver en version bêta. Une phase qui devrait s’étaler pendant six semaines, la version stable étant attendue pour fin avril.

Quelque semaines plus tard, Apple présentera iOS 18 lors de la WWDC. Cette nouvelle version du système d’exploitation va nous offrir un paquet de nouveautés. Siri devrait notamment subir une grosse refonte à grand renfort d’intelligence artificielle générative. Mais nous n’en sommes pas encore là. Les utilisateurs apprivoisent à peine iOS 17.4 qui risque d’ailleurs de drainer provisoirement la batterie de leur iPhone.

Comme expliqué plus haut, cette mise à jour apporte une kyrielle de nouveautés. Outre l’ouverture de l’écosystème aux boutiques d’applications autres que l’App Store, Apple autorise désormais les applications de cloud gaming et les solutions de paiement tierces. iMessage bénéficie à présent du chiffrement post-quantique et de nouveaux emojis ont fait leur apparition. Enfin, vous pouvez désormais actionner Siri avec la commande “Siri”.

Pour tout savoir sur le système d’exploitation actuel de l’iPhone, consultez sans plus tarder notre dossier spécial dédié à iOS 17.