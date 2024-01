iOS 17.4 va ajouter une fonction pratique au chronomètre de l’iPhone

© Envato

iOS 17.4 ne sera pas une mise à jour classique. Apple profitera de cette nouvelle itération pour ouvrir son écosystème fermé à d’autres magasins d’applications. Outre la fin de l’exclusivité de l’App Store, iOS 17.4 inclura également des évolutions pratiques pour faciliter la vie quotidienne des usagers. En l’occurrence, le chronomètre va enfin s’inviter dans les Activités en direct.

Cela signifie qu’il sera possible de consulter son évolution directement sur le Dynamic Island, l’encoche dynamique disponible sur les iPhone 14 Pro et les iPhone 15. Si vous avez un autre modèle, vous pourrez accéder au chronomètre sur l’écran de verrouillage dans un rectangle évolutif. Dans les deux cas, vous aurez la possibilité d’interrompre le chrono et de le réinitialiser. Plus besoin de passer obligatoirement par l’application Horloge.

Le chronomètre devient plus facilement accessible grâce à iOS 17.4

Etonnement, cette fonctionnalité n’était pas encore disponible sur l’iPhone. Contrairement au minuteur, compatible avec les activités en direct depuis iOS 16.1. Pour rappel, ces dernières permettent d’accéder en un coup d’œil à des informations par nature changeantes ou à des activités en cours de réalisation. Voici quelques exemples : connexion AirDrop, dictaphone, itinéraire Apple Plans, suivi de livraison d’un colis ou d’un repas, actualisation des informations de vol, suivi des rencontres sportives, etc.

iOS 17.4 réserve également d’autres nouveautés aux utilisateurs comme l’intégration de nouveaux emojis (tête qui dit non, tête qui acquiesce, phénix, citron vert, champignon brun, chaîne brisée). Comme évoqué plus haut, la mise à jour permettra également d’introduire le chargement latéral des applications. Les usagers européens ne seront plus forcés de passer par l’App Store pour télécharger une application, le système s’ouvrant à la concurrence. La pomme a pris cette décision à contrecœur pour se conformer au Digital Markets Act.

Pour tout savoir sur le système d’exploitation et ses itérations intermédiaire, n’hésitez pas à consulter notre dossier complet sur iOS 17. La rédaction y fait le point sur les nouvelles fonctionnalités introduites par Apple.