iPhone 15 Pro et iPhone 15 Pro Max pas chers : où les acheter au meilleur prix ?

Les smartphones les plus premium de la gamme bénéficient d’une mise à jour pour le moins intéressante de leur fiche technique. Ils sont en prime proposés à un prix inférieur par rapport aux modèles de la génération précédente. Voici où trouver les iPhone 15 Pro et 15 Pro Max au meilleur prix.

Présentés officiellement lors de la dernière Keynote, aux côtés des Apple Watch Series 9 et Apple Watch Ultra 2, les nouveaux iPhone sont enfin disponibles depuis le 22 septembre. Pour marquer le passage à la nouvelle génération, Apple a amélioré tous les modèles de sa gamme d’iPhone 15. Ils sont par ailleurs proposés à des tarifs plus attractifs que les iPhone 14 à leur sortie. Nous allons ici nous intéresser aux versions estampillées Pro, qui bénéficient de nombreuses optimisations. Voici où acheter l’iPhone 15 Pro et l’iPhone 15 Pro Max pas chers et aux meilleurs prix ?

💵 Où acheter un iPhone 15 ou 15 Plus au meilleur prix ?

L’iPhone 15 Pro : la plus abordable des versions premium

Le meilleur prix pratiqué pour l’iPhone 15 Pro est actuellement de 1 229 €, pour le modèle 128 Go. Vous pouvez profiter d’un crédit plus ou moins intéressant via le programme Apple Trade In, en achetant le smartphone sur le site officiel de la marque. En effet, la firme californienne vous permet de bénéficier d’une remise de 30 € à 800 € en faisant reprendre votre smartphone actuel. La valeur de reprise varie selon le modèle et l’état de ce dernier.

Si vous préférez, vous pouvez également vous procurer l’iPhone 15 Pro sur le site d’un revendeur tiers ou d’un opérateur. Actuellement la version 128 Go bénéficie d’une légère baisse de prix chez Rue du Commerce. Mais dans l’ensemble les prix sont assez fixes avec cet appareil.

L’iPhone 15 Pro Max : le meilleur des iPhone

L’iPhone 15 Pro Max est quant à lui proposé à partir de 1 479 € dans sa plus petite configuration (256 Go). Vous pouvez également profiter d’une remise plus ou moins intéressante sur ce dernier, en faisant reprendre votre smartphone sur le site officiel d’Apple.

Le modèle le plus abouti de la gamme peut par ailleurs être acheté auprès d’un marchand en ligne. Rue du Commerce applique la même remise que pour l’iPhone 15 Pro. Vous pouvez profiter de quelques dizaines d’euros de réductions, mais généralement ce produit est toujours vendu au prix conseillé.

🆕 Quelles sont les nouveautés des iPhone 15 Pro et 15 Pro Max ?

Les derniers modèles haut de gamme profitent de nombreux ajouts par rapport à leurs prédécesseurs. Avant de casser votre tirelire, il peut être intéressant de savoir ce que ces modèles ont de plus à proposer par rapport aux précédents. Nous allons également vous expliquer en quoi ils se démarquent l’un de l’autre.

Une nouvelle conception en titane

Les derniers modèles Pro du constructeur profite d’une toute nouvelle conception en titane de qualité aérospatiale. Cette dernière est à la fois plus légère et robuste que l’acier inoxydable des précédents modèles. La finition brossée des contours a nécessité, quant à elle, un travail d’orfèvre. Elle est la résultante d’une suite d’opérations d’usinage de précision, de ponçage, de brossage et de microbillage, comme le précise Apple.

La prise en main s’annonce encore plus confortable grâce au design profilé, et aux bords encore plus fins qu’auparavant. Afin de se conformer à ses objectifs environnementaux pour 2030, Apple a soudé le contour en titane de ses nouveaux iPhone Pro à un cadre interne en aluminium 100 % recyclé.

Un nouveau bouton Action

Les nouveaux iPhone 15 Pro et Pro Max bénéficient également d’une nouveauté bienvenue : le bouton Action. Cette touche intégrée sur la tranche gauche des smartphones n’est autre qu’un raccourci. Elle vous permet d’accéder à votre fonctionnalité préférée d’une simple pression prolongée.

Par défaut, ce bouton est configuré pour passer du mode Silence à Sonnerie, et vice-versa. Parmi les actions qu’il est possible de lui assigner, vous pouvez :

Passer en mode Concentration ;

Ouvrir l’appareil photo ;

Activer la lampe torche ;

Activer la fonction Loupe ou Traduire ;

Lancer une application en choisissant l’option Raccourci.

Des performances inédites

L’année dernière, Apple marquait un peu plus l’écart entre ses modèles standards et Pro, en réservant ses dernières puces à ses itérations les plus haut de gamme. Le constructeur fait la même chose cette année. En effet, les iPhone 15 Pro et Pro Max sont les seuls à bénéficier du nouveau Soc maison. Baptisé A17 Pro, ce dernier marque un tournant au niveau des performances graphiques des smartphones de la firme.

En effet, selon Apple, sa nouvelle puce ouvre la voie à une toute nouvelle ère pour le jeu vidéo. Grâce à son GPU à 6 cœurs de niveau professionnel, les jeux mobiles seront plus immersifs que jamais. La marque a même précisé que des titres AAA, normalement réservés aux consoles, pourront tourner sur les iPhone 15 Pro. Assassin’s Creed Mirage, Death Stranding, ou encore Resident Evil Village, ont été cités.

L’A17 Pro exploite de manière inédite une technologie de ray tracing accéléré par le matériel. Cette dernière promet des vitesses jusqu’à 4 fois plus élevées par rapport au ray tracing logiciel de l’A16 Bionic. Grâce à ce gain de puissance, les jeux profiteront d’une fluidité exceptionnelle, ainsi que d’un niveau d’éclairage encore jamais vu.

La technologie MetalFX Upscaling offrira quant à elle une efficacité énergétique sans pareille. Elle associera pour ce faire les performances du Neural Engine et du GPU, pour maximiser les performances graphiques, tout en réduisant la consommation d’énergie. Concrètement, le constructeur annonce un GPU 20 % plus rapide et un CPU 10 % plus rapide que l’A16 Bionic.

À l’instar de tous les nouveaux modèles de la gamme, les déclinaisons Pro embarquent nativement iOS 17. Le dernier système d’exploitation, qui apporte plein de nouveautés, est disponible depuis le 18 septembre.

iOS 17 © Apple

Comme sur ses modèles classiques, Apple a également intégré une nouvelle puce UWB sur ses déclinaisons Pro. L’U2 permet de localiser plus précisément des appareils munis de cette puce à proximité. Cette année, les iPhone 15 Pro et Pro Max prennent également en charge le Wi-Fi 6E. Cette nouvelle norme offre une bande de fréquence étendue avec de meilleurs débits que le Wi-Fi 6. Les débits de 5G sont également plus rapides par rapport aux modèles antérieurs, grâce au nouveau modem Qualcomm X70.

Enfin, les modèles Pro disposent de batteries aux capacités toujours plus élevées :

iPhone 15 Pro : 3 650 mAh , contre 3 200 mAh sur l’iPhone 14 Pro ;

, contre 3 200 mAh sur l’iPhone 14 Pro ; iPhone 15 Pro Max : 4 852 mAh, contre 4 323 mAh sur l’iPhone 14 Pro Max.

Une amélioration du volet photo

Les deux modèles embarquent sensiblement le même équipement photo. Bien que la définition des trois capteurs arrière n’ait pas évoluée depuis l’année dernière (48 + 12 + 12 Mpx), Apple a toutefois amélioré son traitement logiciel qui se veut plus performant. Outre les modes Portrait, Nuit et Smart HDR, qui bénéficient d’une optimisation de leurs algorithmes, ainsi que de petites améliorations, la résolution des photos a également évolué d’un cran.

En effet, grâce au nouveau Photonic Engine, le capteur principal est à même d’offrir par défaut des clichés en 24 Mpx, contre 12,5 Mpx sur la génération précédente. Pour ce faire, l’appareil applique un traitement en combinant les meilleurs pixels d’une image en haute résolution, à ceux d’une autre, sur laquelle la luminosité est optimisée. Une prouesse technique comme seule Apple en a le secret.

Au rayon des autres nouveautés, il est désormais possible de changer la distance focale de l’objectif principal sur les modèles Pro. Trois modes peuvent être sélectionnés en fonction de vos besoins : 24, 28 ou 35 mm.

Par ailleurs, la firme de Cupertino a choisi d’offrir un troisième capteur photo plus abouti à son modèle Pro Max. La déclinaison la plus premium de la gamme embarque ainsi un téléobjectif x5 (f/2.8). Ce module propose une distance focale de 120 mm. Apple a rendu cela possible en intégrant un tétraprisme. Il s’agit d’une structure de verre repliée sous l’objectif, qui réfléchit quatre fois la lumière afin de proposer cette distance focale inédite.

Ce nouveau téléobjectif profite en prime d’une stabilisation optique dédié, grâce au déplacement du capteur 3D. Le modèle Pro classique dispose pour sa part d’un téléobjectif x3 avec une distance focale de 77 mm, comme l’année dernière.

Apple a également ajouté la possibilité d’enregistrer des vidéos spatiales ; un mode vidéo exclusif aux modèles Pro. Les utilisateurs pourront ainsi enregistrer des vidéos “souvenirs” en 3D. Ces dernières seront destinées à être visionnées sur l’Apple Vision Pro, le futur casque de réalité mixe de la marque. Apple ajoutera cette fonctionnalité d’ici la fin de l’année.

L’arrivée du port USB-C

Afin de se conformer à la nouvelle norme européenne, qui impose l’adoption de l’USB-C à tous les constructeurs de smartphones d’ici fin 2024, Apple a abandonné son standard Lightning. Tous les iPhone 15 bénéficient ainsi désormais d’une connectivité USB-C.

En plus de pouvoir désormais se procurer un câble plus abordable, il est également possible de charger l’iPhone, l’iPad, le Mac, ou les AirPods Pro de deuxième génération avec le même câble. Les Apple Watch et AirPods peuvent également être rechargés directement depuis l’iPhone via USB-C.

Il est également désormais possible de connecter des SSD, clés USB, écrans 4K, ainsi que d’autres appareils compatibles avec l’USB-C.

Les iPhone 15 Pro sont par ailleurs les premiers modèles à prendre en charge la norme USB 3. Cette dernière offre des vitesses de transfert de données jusqu’à 20 fois plus rapides.

🤔 iPhone 15 Pro ou 15 Pro Max : lequel acheter ?

Si vous cherchez un smartphone performant en photo, qui profite du processeur Apple le plus puissant à ce jour, l’iPhone 15 Pro est le modèle qu’il vous faut. Plus abordable que le Pro Max, il est aussi plus compact avec son écran de 6,1 pouces.

Si vous voulez la crème de la crème, l’iPhone 15 Pro Max est le modèle ultime de la série 2023. Il se démarque du modèle Pro classique en proposant un écran plus large de 6,7 pouces, une batterie plus généreuse, ainsi qu’un appareil photo encore plus abouti. Pour le reste, les smartphones offrent la même expérience.

💰 Quels sont les prix des iPhone 15 Pro et 15 Pro Max ?

Voici les tarifs de toutes les déclinaisons pour les modèles estampillés Pro :

iPhone 15 Pro (128 Go) : 1 229 € ;

; iPhone 15 Pro (256 Go) : 1 359 € ;

; iPhone 15 Pro (512 Go) : 1 609 € ;

; iPhone 15 Pro (1 To) : 1 859 € ;

; iPhone 15 Pro Max (256 Go) : 1 479 € ;

; iPhone 15 Pro Max (512 Go) : 1 729 € ;

; iPhone 15 Pro Max (1 To) : 1 979 €.

