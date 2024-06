Fini les photos gâchées par des photobombs ou des éléments indésirables. iOS 18 intègre une fonctionnalité baptisée Clean Up qui utilise l’intelligence artificielle pour supprimer facilement les objets encombrants de vos clichés. Cette innovation s’accompagne d’autres nouveautés telles que la recherche intelligente par Siri, la gestion automatique des photos et la création d’images personnalisées.

Dites adieu aux intrus sur vos photos, Apple s’attaque enfin aux éléments indésirables qui gâchent vos clichés préférés. iOS 18, attendu pour septembre prochain, intègre une fonctionnalité inédite baptisée Clean Up. Inspirée de la gomme magique de Google, elle permet d’éliminer facilement les objets encombrants présents sur vos photos.

Des photos impeccables : iOS 18 débarque avec un outil de retouche magique

Plus besoin d’applications tierces douteuses : fini les retouches fastidieuses et les risques de logiciels malveillants… Clean Up s’appuie sur l’intelligence artificielle d’Apple pour identifier et supprimer les distractions indésirables. Un photobomb involontaire ? Un touriste en arrière-plan ? Sélectionnez l’élément gênant du doigt et hop, il disparaît comme par magie.

Clean Up nécessite une puissance de calcul quand même conséquente. Elle sera donc réservée aux appareils équipés d’au moins 8 Go de RAM. Cela concerne principalement les iPhone 15 Pro et iPhone 15 Pro Max, les iPad et Mac dotés de puces M1 ou supérieures, ainsi que la future série iPhone 16 attendue pour septembre.

Clean Up n’est pas la seule nouveauté d’iOS 18. Siri, l’assistant vocal d’Apple, devient plus intelligente. Grâce à la reconnaissance d’objets par l’IA, elle peut désormais rechercher des photos en fonction de leur contenu. Demandez-lui de vous montrer les photos de vos animaux domestiques ou de vos derniers voyages, et elle saura les retrouver en un clin d’œil.

La gestion de vos photos devient aussi plus intuitive, puisqu’une nouvelle fonctionnalité baptisée Collections organise automatiquement vos photos par catégorie (personnes et animaux, jours récents, voyages, etc). Finie la corvée de créer des albums manuels !

Et ce n’est pas tout. iOS 18 s’accompagne également d’un outil baptisé Image Playground qui permet de créer des images et des emojis personnalisés grâce à l’intelligence artificielle. Imaginez un emoji écureuil DJ ou un paysage lunaire surréaliste…

Des photos plus propres, une organisation simplifiée et un potentiel créatif décuplé… iOS 18 est attendu pour septembre prochain en version stable. Les impatients peuvent d’ores et déjà tester la bêta publique disponible le mois prochain.