iOS 26 : trois nouvelles fonctions prévues avant la fin de l’année

Apple pourrait ajouter trois nouvelles fonctions à iOS 26 avant les fêtes de fin d’année. Les utiliserez-vous ?

Crédit : AS Photography / Pexels

iOS 26 : ce qui pourrait changer sur votre iPhone d’ici Noël

Lors de la conférence WWDC de juin, Apple a dévoilé iOS 26, une mise à jour majeure pour les iPhone. Ce nouveau système marque un tournant. La marque abandonne l’ancienne numérotation pour aligner tous ses systèmes sous le même chiffre, 26, comme l’année 2026 où il sera pleinement déployé.

Cette volonté d’uniformité se voit aussi dans le design. iOS 26 introduit une interface baptisée Liquid Glass, qui offre un aspect plus moderne. Mais Apple ne s’arrête pas là. Cette version apporte de nombreuses nouveautés, dont certaines arriveront progressivement au fil des mises à jour. Voici les trois principales attendues avant la fin de l’année.

1. RCS 3.0

Apple et Google se sont longtemps opposés sur la norme RCS, destinée à remplacer les SMS traditionnels. Si Android l’a adoptée depuis longtemps, Apple a résisté avant de finalement céder. Les iPhone utilisent actuellement la version 2.7 du protocole, mais une mise à jour vers RCS 3.0 est prévue avant la fin de l’année.

Cette nouvelle version intégrera enfin le chiffrement de bout en bout, garantissant une meilleure sécurité des échanges, que ce soit entre iPhone ou entre iPhone et Android.

2. Un Siri intermédiaire

Le grand Siri “dopé à l’intelligence artificielle” n’arrivera pas tout de suite. Sa version complète, appelée “Siri 2.0”, est attendue pour le printemps 2026, avec iOS 26.4. En attendant, Apple devrait proposer une version Siri 1.5 d’ici la fin de l’année.

Cette version servira de transition, avec quelques améliorations dans la compréhension des requêtes et la réactivité, mais sans révolutionner complètement l’assistant vocal. Tim Cook a d’ailleurs confirmé que les équipes d’Apple progressaient rapidement sur ce projet.

3. La météo par satellite

La troisième nouveauté pourrait être la météo par satellite. Cette fonction n’a pas été officiellement annoncée, mais certains utilisateurs ont repéré des indices dans une version bêta d’iOS 26.

Si elle voit le jour, cette option permettrait à l’application “Météo” d’Apple d’utiliser des données satellites pour offrir des prévisions plus précises, même dans les zones sans connexion. Pour l’instant, rien n’est confirmé, mais l’idée séduit déjà de nombreux utilisateurs.

Source : iPhon.fr