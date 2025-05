Vers une nouvelle ère pour Siri et Apple Intelligence

© Apple

Siri, bientôt plus performant grâce à l’IA ?

En attendant Siri nouvelle génération, Apple prépare le terrain avec une ouverture maîtrisée de ses outils d’intelligence artificielle. Avec l’arrivée d’iOS 19, un nouveau kit de développement (SDK) devrait voir le jour, permettant d’exploiter localement les modèles utilisés par Apple dans des outils comme les Genmoji, les résumés de notifications ou encore l’éditeur de texte intelligent.

Jusqu’ici, les développeurs étaient limités à l’intégration de certaines fonctionnalités Apple Intelligence sous forme de blocs préconçus, sans réelle liberté créative. Ce nouveau SDK changera la donne : il offrira une flexibilité bien plus grande pour enrichir les applications tierces avec des capacités d’intelligence artificielle, tout en restant fidèle à la philosophie d’Apple qui privilégie le traitement local des données.

Une ouverture prudente mais déterminante pour l’avenir de Siri

Ce changement de cap stratégique intervient dans un contexte où Apple doit faire face à des critiques de plus en plus nombreuses sur le rythme jugé lent du déploiement de ses technologies IA. L’assistant vocal Siri, censé bénéficier d’un grand lifting depuis la WWDC 2024, n’a toujours pas vu le jour sous sa nouvelle forme. Initialement prévu pour iOS 18, ce Siri plus intelligent, capable de comprendre le contexte et d’offrir des réponses personnalisées, semble désormais repoussé à iOS 19.

Certains outils annoncés l’an dernier, comme Image Playground et les fonctions d’aide à la rédaction, peinent à séduire une large base d’utilisateurs. En ouvrant l’accès à ses modèles, Apple espère créer un effet d’entraînement. Permettre aux développeurs de concevoir de nouveaux usages pourrait encourager une adoption plus rapide et diversifiée de ses services d’IA.

Mais Apple voit encore plus loin. En coulisses, la firme travaille au développement de ses propres grands modèles de langage, avec l’ambition de doter Siri d’un niveau d’intelligence comparable à celui de ChatGPT ou Gemini. Cette refonte majeure ne devrait cependant pas arriver avant 2026, avec iOS 20.

D’ici là, Apple semble opter pour une approche mesurée. Plutôt que de lancer un assistant révolutionnaire prématurément, elle choisit de poser les fondations en misant sur l’écosystème des développeurs pour enrichir progressivement l’expérience utilisateur. Une stratégie qui tranche avec l’accélération observée chez ses concurrents, mais qui pourrait aussi permettre à Apple de proposer, à terme, une IA plus mature et mieux intégrée à son univers logiciel.

Source : Les numériques