Enfin, la gestion des notifications prioritaires arrive avec iOS 18.4

Apple se débat un peu avec la version 18 de son système d’exploitation mobile. iOS 18 n’est pas à la hauteur de ce que les utilisateurs attendaient : problèmes de performance, absence d’Apple intelligence, autonomie réduite, problème de connexion avec Apple Watch, etc.

L’OS prétendait pourtant apporter des nouveautés intéressantes, mais Apple a perdu du temps, notamment avec Apple Intelligence.

La RC de iOS 18.4 est disponible et elle apporte quelques fonctionnalités attendues

En attendant iOS 19, Apple continue de développer iOS 18 et d’y ajouter des fonctionnalités, dont certaines avaient été annoncées, mais pas encore déployées. Ainsi, le 24 mars 2025, Apple mettait à disposition la première version RC d’iOS 18.4, comme rapporté par The Verge.

Une RC, pour Release Candidate, est presque la version finale d’un logiciel, elle se situe entre la bêta et la version définitive, donc autant dire que ce que la RC d’iOS 18.4 contient, iOS 18.4 contiendra.

Parmi les nouveautés qui devraient être déployées avec iOS 18.4, on peut noter la fameuse fonctionnalité qui permet de mieux gérer ses notifications. Nommée “notifications prioritaires”, elle utilise l’IA afin de déterminer si une notification doit être ou non affichée immédiatement sur votre écran.

L’idée est de réduire les distractions apportées par votre iPhone, en ne vous prévenant que lorsque des informations vraiment urgentes sont disponibles. Cette fonctionnalité avait d’ailleurs été annoncée lors du lancement d’iOS 18, mais non encore déployée.

Mais ce n’est pas tout. En effet, Apple Home, l’application de gestion de votre maison connectée, prend en charge plus d’appareils (grâce à la compatibilité avec Matter), ce qui vous permettra de gérer vos robots aspirateurs et autres appareils connectés.

On peut aussi noter l’arrivée des résumés d’avis utilisateurs par l’IA sur l’App Store, de nouveaux raccourcis d’action et même de nouveaux émojis. De plus, elle rendra Apple Visual Intelligence accessible sur les iPhone 15 Pro et Pro Max, alors qu’elle était jusqu’à présent réservée à l’iPhone 16.

Hélas toutes ces nouveautés liées à l’IA ne seront disponibles que pour les propriétaires d’iPhone 15 Pro ou d’un appareil plus récent.

Mais ce qu’il faut surtout retenir, c’est que iOS 18.4 va enfin permettre aux utilisateurs européens d’accéder à Apple Intelligence après des mois d’attente.