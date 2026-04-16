iOS 27 : Apple prépare une grosse amélioration pour Wallet (et 3 autres nouveautés)

iOS 27 réserve plusieurs nouveautés intéressantes pour nos iPhone, notamment du côté de Wallet. Le portefeuille d’Apple pourra bientôt générer des passes numériques à partir de billets d’évènements ou de cartes physiques.

Le déploiement des premières bêtas d’iOS 27 devrait débuter après la conférence WWDC programmée le 8 juin prochain, la version stable étant attendue pour la sortie des futurs iPhone. Outre la refonte de Siri, plusieurs fonctionnalités sont déjà pressenties. Selon des chaînes de code découvertes par le développeur Nicolás Alvarez et confirmées par MacRumors, au moins deux nouvelles capacités viendraient enrichir Visual Intelligence – la fonction qui permet d’analyser en temps réel ce que vous pointez.

Vous pourrez scanner une étiquette nutritionnelle pour en savoir plus sur la composition de vos aliments. Cet outil pourrait d’ailleurs être intégré à l’application Santé pour compléter le suivi alimentaire. Autre fonction attendue, l’application Contacts pourra intégrer des numéros et des adresses en les scannant. Une continuité logique : l’intelligence visuelle des iPhone permet déjà d’extraire des dates pour les intégrer au Calendrier.

4 New Apple Intelligence Features Found in Apple Code, Likely in iOS 27 https://t.co/szHtnuk6i5 pic.twitter.com/nUZ5lPex0A — MacRumors.com (@MacRumors) April 16, 2026

Apple va ajouter un outil pratique à l’application Portefeuille

Wallet devrait également s’améliorer avec iOS 27. Il sera possible de scanner le code-barres d’une carte ou d’un billet d’événement pour le conserver dans l’application. Un moyen d’avoir facilement accès à des versions dématérialisées de vos places de concert, cartes de fidélité, badges d’entrée pour la salle de sport, etc. A noter que Google Wallet propose déjà une fonctionnalité similaire sur Android.

Le portefeuille d’Apple continue d’étoffer sa panoplie. En France, il est déjà possible d’y stocker sa carte Navigo pour valider ses trajets en Île-de-France. Aux États-Unis, l’app permet aux détenteurs d’un passeport américain de présenter une version numérique de leur document lors des contrôles dans les aéroports domestiques.

Enfin, Safari bénéficiera lui aussi d’une touche d’intelligence artificielle : le navigateur pourra désormais nommer automatiquement vos groupes d’onglets en fonction de leur contenu. Reste à savoir si ces nouveautés seront bien au menu d’iOS 27 ou s’il faudra attendre une mise à jour ultérieure.

