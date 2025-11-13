Apple permet enfin d’enregistrer son passeport dans Wallet

Apple ouvre la voie vers un avenir sans documents physiques. Désormais, tous vos papiers officiels, y compris votre passeport, peuvent être intégrés directement dans Apple Wallet, du moins si vous êtes aux États-Unis.

Apple Wallet accueille le passeport américain, une nouvelle étape pour l’identité numérique

Apple poursuit son ambition de transformer l’iPhone en véritable clé d’identité numérique avec le lancement de Digital ID. C’est une nouvelle solution permettant aux utilisateurs américains de créer une version numérique de leurs passeports. Elle se matérialise sous la forme d’une carte virtuelle intégrée à l’application Wallet, que l’on pourra présenter depuis un iPhone ou une Apple Watch lors de contrôles d’identité, notamment dans les aéroports.

Dans un premier temps, Digital ID fera l’objet d’un déploiement bêta dans environ 250 aéroports à travers les États-Unis. Le dispositif servira à authentifier les passagers sur les vols domestiques, ce qui rend ainsi les vérifications de sécurité beaucoup plus simples. Apple précise toutefois que cette identité numérique n’a pas vocation à remplacer le passeport physique et ne pourra pas être utilisée pour les trajets internationaux, où le document original reste obligatoire.

Apple veut dématérialiser les documents officiels

Depuis plusieurs années déjà, les citoyens américains peuvent enregistrer leurs permis de conduire et leurs cartes d’identité d’État dans Wallet, mais cette fonctionnalité demeure limitée à 13 États partenaires. Désormais, ils pourront également intégrer y leurs passeports pour une adoption plus large de l’identité numérique sur les appareils Apple.

Le processus de création d’une Digital ID est à la fois simple et sécurisé. L’utilisateur doit d’abord photographier son passeport avec son iPhone, puis scanner la puce NFC intégrée au document en le posant sur l’appareil. Enfin, plusieurs prises de vue du visage sont nécessaires afin de confirmer l’identité du titulaire grâce à la reconnaissance faciale. Après validation, le certificat numérique est automatiquement ajouté à Wallet, prêt à être présenté lors des contrôles.

La sécurité et la confidentialité sont piliers centraux

Apple précise que les données d’identité sont entièrement chiffrées et conservées localement sur l’iPhone, sans aucun transfert vers des serveurs externes. L’entreprise souligne également que l’utilisateur reste maître de ses informations. Il peut choisir lui-même de partager ou non avec les autorités et les points de contrôle.

