iOS 27 : ces 4 modèles d’iPhone seraient abandonnés par Apple

Apple va exclure certains iPhone vieillissants de sa prochaine mise à jour iOS 27. Quatre anciens modèles seraient laissés sur le bord de la route, forçant à terme les utilisateurs à basculer sur une génération plus récente.

iOS 27 sera dévoilé en juin à l’occasion de la conférence WWDC. La mise à jour fera la part belle à Apple Intelligence et à la refonte de Siri. Mauvaise nouvelle pour les usagers concernés, Apple devrait exclure certains modèles d’iPhone. D’après le leaker Instant Digital, c’est la gamme d’iPhone 11 qui devrait en pâtir. Apple devrait en effet laisser de côté les modèles suivants :

iPhone 11

iPhone 11 Pro

iPhone 11 Pro Max

iPhone SE 2

Plusieurs iPhone devraient être exclus d’iOS 27

iOS 27 nécessiterait au minimum un iPhone 12, un iPhone SE 3 ou un modèle plus récent. Si l’information se confirme, Apple écarterait plusieurs smartphones de sa mise à jour majeure pour la seconde année consécutive. Pour rappel, l’iPhone XS, l’iPhone XS Max et l’iPhone XR avaient été exclus d’iOS 26. Il faudra évidemment attendre une communication officielle de la pomme pour en avoir le cœur net.

Lorsqu’un iPhone est écarté des grosses mises à jour, il reste parfaitement utilisable pendant un certain temps. Apple continue notamment d’assurer un support minimal en déployant, si nécessaire, des correctifs de sécurité en cas de vulnérabilité critique. À terme, en revanche, certaines applications deviennent incompatibles avec l’appareil. Ce dernier est en outre privé des nouvelles fonctionnalités et des évolutions apportées par les versions récentes.

Certains modèles, pourtant éligibles à iOS 27, n’auront d’ailleurs pas droit aux nouveautés axées sur l’IA. Et pour cause, Apple Intelligence fonctionne uniquement avec les appareils les plus récents, nécessitant une puce suffisamment puissante pour traiter les calculs d’intelligence artificielle en local. Voici donc les modèles d’iPhone compatibles :

iPhone 17

iPhone 17 Pro

iPhone 17 Pro Max

iPhone 17e

iPhone Air

iPhone 16

iPhone 16 Plus

iPhone 16 Pro

iPhone 16 Pro Max

iPhone 16e

iPhone 15 Pro

iPhone 15 Pro Max

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