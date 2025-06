Apple change tout : iOS 26 signe une rupture avec les versions précédentes

Apple prépare une refonte majeure d’iOS avec iOS 26

L’un des changements les plus inattendus concernerait la dénomination du système. Selon Bloomberg, Apple envisagerait d’abandonner la numérotation traditionnelle au profit d’un nom basé sur l’année de sortie. Ainsi, iOS 19 deviendrait iOS 26, une logique également appliquée à iPadOS, macOS et encore watchOS. Ce choix rappellerait les conventions de l’industrie automobile et renforcerait la lisibilité des générations logicielles.

Côté esthétique, une transformation majeure semble en préparation. Apple aurait développé une nouvelle interface baptisée « Liquid Glass », inspirée de l’expérience visuelle du casque Vision Pro. Cette évolution graphique introduirait des éléments translucides et des icônes circulaires, avec pour objectif de créer une harmonie visuelle entre les différents appareils de l’écosystème, de l’iPhone à CarPlay.

Quelles autres nouveautés ?

Certaines applications phares comme Téléphone, Safari et Appareil photo devraient aussi être repensées. L’app Téléphone pourrait unifier plusieurs vues (favoris, récents, messagerie vocale) en un seul écran. Safari, quant à lui, adopterait une interface allégée avec une barre d’adresse transparente. L’appareil photo bénéficierait également de retouches visuelles significatives.

En parallèle, Apple miserait davantage sur les jeux mobiles. Une nouvelle application serait en développement pour regrouper l’offre d’Apple Arcade et les jeux de l’App Store dans un espace unique. Cette initiative ferait écho à l’acquisition récente du studio RAC7.

Le bien-être n’est pas en reste : un assistant virtuel intelligent pourrait faire son apparition pour jouer le rôle de coach santé personnel. En analysant les données collectées par l’application Santé, il prodiguerait conseils et recommandations. De nouvelles options, comme le suivi nutritionnel (glucides, caféine), viendraient enrichir l’expérience.

Un autre piste évoquée : une gestion plus fine de l’autonomie de la batterie, rendue possible grâce à l’intelligence artificielle. Une estimation du temps de charge pourrait désormais être visible dès l’écran verrouillé. De plus, la charge sans fil inversée, testée sur les iPhone 17 Pro, permettrait d’alimenter des accessoires comme les AirPods et l’Apple Watch.

Enfin, plusieurs améliorations seraient prévues pour Messages : traduction instantanée des conversations grâce à l’IA, création de sondages dans les discussions de groupe et personnalisation de l’arrière-plan. L’application Aperçu, bien connue sur Mac, serait aussi portée sur iOS, pour simplifier l’annotation des PDF.

Si Siri reste discret dans les fuites actuelles, il n’est pas exclu que l’assistant bénéficie de mises à jour IA plus tard dans l’année. L’attention d’Apple semble pour l’instant concentrée sur le design et l’intégration fluide de ses services.

Source : Tech Crunch