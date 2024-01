Meilleur PC portable à moins de 500 euros : quel ordinateur pas cher acheter en 2024 ? 

De nos jours, il est aisé de trouver des ordinateurs portables abordables. En effet, même à moins de 500 euros, il est possible de se procurer des appareils de bonne qualité. En effet, de nos jours posséder un PC portable est important pour réaliser différentes tâches. D’autant plus, que beaucoup de questions administratives se règlent directement sur Internet. De même dans cette sélection nous avons choisi des produits adaptés aux étudiants.

Dans cette tranche de prix, on retrouve des appareils au bon rapport qualité/prix et offrant une bonne fluidité. Les ordinateurs d’entrée de gamme disposent également d’une solide autonomie et sont assez compacts pour faciliter les déplacements. Cependant, il faudra tout de même faire quelques concessions au niveau de la puissance. Voici notre comparatif des meilleurs PC portables pas chers.

HP Laptop 15 (fc0002sf), un excellent choix pour la bureautique

Nous commençons notre sélection avec un modèle de HP Laptop 15. Si vous cherchez un PC pour surfer sur le web, regarder des films et des séries ou encore pour travailler et étudier, le HP Laptop 15 offre des performances tout à fait correctes pour ces tâches. Plus dans le détail, il est équipé d’une dalle IPS de 15,6 pouces pour une définition de 1920x1080p. De plus, il dispose du système anti-reflets pour offrir un certain confort visuel.

Ensuite, cette version dispose du processeur AMD Ryzen 3 7320U épaulé par 8 Go de ram. En résumé, pour un usage basique, vous ne rencontrez aucun problème de puissance. Enfin, il embarque un SSD de 256 Go pour la partie stockage. D’autre part, sa connectique est plutôt complète pour un ordinateur de ce prix. En effet, on trouve trois ports USB, dont un compatible USB-C, une sortie HDMI et une prise casque. De même, la fonctionnalité Bluetooth est disponible.

Pour finir, il embarque une webcam d’une qualité de 720p. Sans être au niveau d’une caméra de 1080p, la qualité est ici plus que correcte. Pour finir, l’autonomie n’est clairement pas son point fort. Il peut être difficile de boucler sa journée même avec la batterie à 100% le matin. Cependant, ce défaut est rattrapé par une charge rapide capable de rendre 50% d’autonomie en 45 minutes.

Acer Chromebook Spin 513, un hybride polyvalent

Sur le marché actuel, il est désormais possible de trouver des Chromebook sous la barre des 500 euros. De plus ces PC portables sont souvent de bons compagnons pour les étudiants ou les personnes se déplaçant souvent. Dans tous les cas, nous vous présentons ici le Acer Chromebook Spin 513. Il s’agit d’un produit 2 en 1 (convertible à 360°) utilisable comme une tablette ou comme un ordinateur. Pour regarder une série le soir après le travail, le premier format est toujours agréable.

Côté technique, ce modèle dispose d’un écran tactile Full HD de 13,3 pouces (60 Hz). Il s’agit ici d’une dalle IPS équipée d’un filtre anti-reflets. Ensuite, on retrouve ici un processeur Qualcomm Snapdragon SC7180 épaulé par 4 Go de ram. La puissance est suffisante pour des tâches peu complexes, mais dans l’ensemble c’est loin d’être le produit le plus puissant de sa catégorie. Seul vrai regret sur cette partie, l’ordinateur dispose de seulement 64 Go de capacité de stockage. Pour le coup c’est vraiment très faible.

D’autre part, la connectique est ici limitée. On trouve seulement 3 ports USB dont deux de type C et une prise mini jack. Selon votre usage, un hub USB-C peut être le bienvenu. Enfin, il est équipé d’une webcam Full HD pour les visioconférences. Dernier point, d’après le fabricant, sa batterie peut assurer environ 14 heures d’autonomie.

Lenovo Ideapad Slim 3 15AMN8, un PC portable 15 pouces pas cher

On continue cette sélection avec un autre PC portable de 15 pouces, le Lenovo Ideapad Slim 3. Ce modèle nous semble être le meilleur de sa catégorie à un prix inférieur à 500 euros. D’ailleurs, il pèse à peine 1,62 kg pour une épaisseur de 1,79 cm. C’est donc un appareil très intéressant si vous avez l’habitude de vous déplacer.

Plus précisément, il est doté d’une dalle Full HD de 15,6 pouces avec système anti-reflets. Le tout offre une bonne qualité d’affichage et un grand confort d’utilisation (certifié TUV Low Blue Light). D’autre part son processeur AMD Ryzen 3 7320U (2,4 Ghz) offre une puissance suffisante pour les tâches basiques. De plus, il est équipé 8 Go de ram LPDDR5 d’un SSD de 256 Go de capacité de stockage. Ensuite, la partie connectique se compose de deux ports USB 3.2, un autre de Type-C et un connecteur HDMI 1.4b. Pour finir, il a également l’avantage de posséder un support pour carte SD. Une chose devenue assez rare sur les PC portables actuels.

Enfin, sa batterie de 47 Wh offre un peu plus d’une dizaine d’heures d’autonomie. De plus, cet ordinateur est livré avec un chargeur de 65W équipé de la fonction charge rapide.

Dell Inspiron 15, une solution intéressante pour les étudiants

Si vous êtes un étudiant et que vous cherchez un PC portable pas cher, alors le Dell Inspiron 15 3525 est un choix tout indiqué. En effet, il offre plusieurs avantages. Tout d’abord, il pèse moins de 2 kg, ce qui permet de facilement le transporter. Ensuite, il possède une jolie dalle LED de 15,6 pouces avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz.

De plus, il est certifié TUV pour assurer un grand confort d’utilisation. Cependant, on regrette un peu la luminosité d’à peine 250 nits. D’un autre côté, il possède un processeur AMD Ryzen 5 5500U cadencé jusqu’à 4,2 Ghz. Ce dernier est accompagné de 8 Go de ram, mais il est possible de faire monter la configuration à 16 Go de mémoire vive. Pour le coup, c’est probablement l’ordinateur pas cher le plus performant de cette sélection. Au niveau de la connectique, on retrouve 3 ports USB, dont un compatible USB-C, un port HDMI et une prise jack.

Sinon, on note ici aussi la présence d’un lecteur de carte SD. L’autonomie n’est clairement pas son point fort, mais pour un usage basique vous ne devriez pas rencontrer de problème. Pour finir, sa charge rapide de 67W est capable de recharger entièrement le PC portable en moins de 90 minutes.

Asus VivoBook S14 (S1404GA-NK182W), le meilleur choix pour un usage nomade

Pour conclure ce comparatif, nous vous proposons un PC portable Asus et plus précisément le VivoBook S14 dans sa version la plus abordable. Il s’agit d’ordinateurs réputés pour leurs qualités et celui-là affiche un prix inférieur à 500 euros. Bien évidemment, il n’est pas aussi performant que les autres produits de cette gamme.

Dans tous les cas, c’est un produit léger (1,3 kg) et compact (1,79 cm d’épaisseur) et donc parfait pour les déplacements. Sinon, il embarque un processeur Intel Celeron N100 épaulé par 8 Go de mémoire vive. Dans l’ensemble, c’est suffisant pour réaliser les tâches les plus simples. Enfin, il dispose de 256 Go de stockage SSD. D’autre part, il possède un écran LCD de 14 pouces avec une résolution de 1920 x 1080p. Sur ce point, c’est correct, mais ce n’est pas non plus le meilleur produit de notre sélection.

D’un autre côté, sa connectique comprend 3 ports USB (dont un de type C), un port HDMI et une prise jack. En résumé, on trouve le strict minimum pour un PC portable. Pour finir, l‘autonomie est tout de même un peu faible. Mieux vaut garder son chargeur près de soi.

Au moment de faire votre choix, il y a plusieurs points à prendre en compte. Tout d’abord, faites attention aux caractéristiques de base comme la mémoire vive (RAM) et l’espace de stockage. Veillez à ce que la machine ait au moins 4 Go de RAM et si possible 128 Go de stockage. Quoiqu’il arrive, il est toujours possible de trouver des options supplémentaires à moins de 500 euros.

Les prix fluctuent régulièrement et il existe souvent plusieurs configurations pour un même modèle d’ordinateur, pouvant augmenter ou diminuer le coût final. Bien que nous ayons principalement choisi des machines fonctionnant sous Windows, les chromebooks sont également une bonne option pour ceux qui ont un budget serré. À l’inverse, il va être difficile de trouver des ultrabooks à ce prix.

Pour conclure, choisir un ordinateur portable abordable ne signifie pas nécessairement faire de gros compromis sur la qualité et les performances. Les modèles présentés ici offrent tous un excellent rapport qualité-prix pour diverses utilisations. N’hésitez pas à comparer les différentes configurations et promotions disponibles afin de dénicher l’appareil parfait pour votre budget et vos besoins.

💻 Quelles marques proposent des PC portables pas chers ?

Sur le marché actuel, presque tous les fabricants proposent des modèles de PC portables abordables. Parmi ces derniers, on peut citer Acer, Asus, HP ou bien Dell. Enfin, des produits comme les chromebooks sont des solutions de choix pour un produit à moins de 500 euros. D’un autre côté il va être impossible de trouver des ordinateurs MSI ou RoG dans cette tranche de prix. Bien évidemment, n’espérerez surtout pas trouver un appareil Apple abordable. Même en reconditionné, le tarif d’un MacBook dépasse amplement les 500 euros.

🔋 Quelle autonomie espérer pour un PC portable abordable ?

Sur ce point, tout va dépendre de votre usage. En règle général, les ordinateurs portables à moins de 500 euros se destinent à un usage bureautique pour le télétravail ou les études. Pour une utilisation basique, certains modèles sont capables d’assurer une journée d’autonomie. C’est le type de produit que nous conseillons aux étudiants. Cependant, dans cette tranche de prix la batterie est rarement le point fort de ces PC portables.

D’un autre côté, si vous l’utilisez depuis votre domicile ou votre bureau, l’autonomie n’est pas un véritable problème. Enfin, à l’exception de quelques appareils, nous vous conseillons fortement de garder votre chargeur à porter de main. Dans tous les cas, il est important de comparer les caractéristiques et les différents avis sur ces ordinateurs portables pour éviter les mauvaises surprises.

