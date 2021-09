iPhone 13: il est peu probable que les précommandes arrivent avant le 24 septembre

Les nouveaux iPhones 13 sont annoncés pour le 24 septembre. Ils devraient être plus rapides, plus autonomes et plus efficaces. Et nombreux sont les clients qui désirent avoir le précieux smartphone entre leurs mains dès sa sortie. Les iPhone 13, iPhone 13 mini, iPhone 13 Pro et iPhone 13 Pro Max, sont disponibles en pré-commande depuis ce weekend, et arriveront en magasins vendredi. Les premiers clients qui ont acheté leur smartphone en pré-commande sur le site d’Apple viennent de voir le statut de leur commande évoluer de « En cours de préparation » à « Envoyé ». Si cette information nourrit l’espoir de recevoir le dernier smartphone d’Apple avant tout le monde, il semble peu probable que les iPhones arrivent dans les boites aux lettres avant la date annoncée par la marque.

Même en précommande, les iPhones 13 ne seront probablement disponibles qu’à partir du 24 septembre – Crédits : Apple

Les colis arriveront vraisemblablement à partir du 24 septembre

Un client a twitté hier que d’après son compte Apple, la livraison de son iPhone est prévue le mercredi plutôt que le vendredi. Cela voudrait dire que le client chanceux pourrait avoir entre ses mains la nouveauté d’Apple deux jours avant sa date officielle de sortie. Il semble bien être le seul dans ce cas, puisque la plupart des clients rapportent qu’une fois que leur colis est décrit comme « Envoyé » sur le site, il ne se passe rien et il n’y a pas de date de livraison. Même s’il reste possible qu’une commande arrive plus tôt que prévu, cela reste rare. La plupart des clients recevront leur nouveau téléphone à partir de vendredi, comme annoncé par Apple.

Cette tendance se confirme, si l’on regarde ce qui se passe généralement avec le lancement des iPhones. Apple travaille avec ses partenaires de livraison, de manière à respecter la date de sortie qu’ils ont annoncée. D’ailleurs, pour ceux qui ont commandé plus tard dans le weekend, le colis pourrait même arriver après la date de sortie. Par exemple, les personnes qui ont commandé l’iPhone 13 Pro Max une heure après la mise en prévente, ont une date de livraison en octobre. Cela dépend du modèle de téléphone, et de sa configuration. Pour les plus impatients, un comparatif iPhone 12 vs iPhone 13 aidera peut-être à faire un choix, sans attendre le 24 septembre.

Source: Apple Insider