Un test dévoile l’autonomie des iPhone 14, font-ils mieux que les iPhone 13 ?

L’autonomie d’un smartphone est une caractéristique scrutée de près. Un test indépendant permet d’en savoir plus sur l’endurance de l’iPhone 14 et de ses autres itérations.

iPhone 14 Pro © Apple

Malgré la discrétion d’Apple à ce sujet, les capacités des batteries des iPhone 14 ont finalement été dévoilées par MacRumors. Chaque modèle bénéficie de mAh supplémentaires par rapport à ses prédécesseurs, hormis l’iPhone 14 Pro Max et ses 4323 mAh (contre 4352 mAh pour l’iPhone 13 Pro Max). Mais les consommateurs veulent surtout savoir comment cela se traduit en matière d’endurance. Et pour obtenir des rapports précis, il faut se tourner vers les tests indépendants.

Le vidéaste Mrwhosetheboss éprouve la durée de vie de la batterie des différents iPhone en conditions réelles. Il s’est exécuté à nouveau pour tester l’iPhone 14 ce qui nous permet d’obtenir un comparatif instructif.

Ses tests sont construits de manière identique. Tous les iPhone sont neufs avec une batterie en parfaite santé. Il effectuent chacun la même suite d’applications et de jeux dans le même ordre. Qui plus est, ils affichent le même niveau de luminosité et de son. Et ont les même options de connectivité activées.

L’iPhone 13 Pro Max, grand champion de l’autonomie ?

Voici le comparatif qu’on peut dresser à la lumière de ses tests. À noter que le modèle Plus n’est pas passé par le laboratoire. Mais le YouTubeur a estimé l’endurance de sa batterie en se basant sur les performances de ses congénères.

iPhone SE 3 : 4 heures et 52 minutes

iPhone 13 mini : 6 heures et 36 minutes

iPhone 12 : 6 heures et 48 minutes

iPhone 14 : 7 heures et 13 minutes

: 7 heures et 13 minutes iPhone 13 : 7 heures et 15 minutes

iPhone 14 Pro : 7 heures et 49 minutes

7 heures et 49 minutes iPhone 14 Plus : 9 heures et 23 minutes (estimation)

: 9 heures et 23 minutes (estimation) iPhone 14 Pro Max – 9 heures et 31 minutes

– 9 heures et 31 minutes iPhone 13 Pro Max : 9 heures et 52 minutes

L’iPhone 13 Pro Max conserve sa place sur le première marche du podium, surpassant légèrement le nouveau modèle. Dans un autre test, l’iPhone 14 Pro Max avait toutefois gagné le duel, tenant 14 heures et 42 minutes sur une seule charge. Son grand frère, l’iPhone 13 Pro Max, restait d’attaque pendant 12 heures et 16 minutes dans les mêmes conditions.

Chaque test a ses subtilités ce qui explique pourquoi les résultats diffèrent à ce point. Pour mémoire, Apple donne aussi des estimations d’autonomie pour divers cas d’utilisation comme vous pouvez le voir ci-dessous :