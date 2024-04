iPhone 16 Pro : vers des écrans encore plus grands ? Ca se confirme

A quelques mois de la keynote, il semble acquis que les écrans des iPhone 16 Pro seront agrandis. Selon plusieurs fuites concordantes, les diagonales seront respectivement de 6,3 et 6,9 pouces pour les versions Pro et Pro Max.

© Sonny Dickson

Apple songe à agrandir ses diagonales d’écran depuis un certain temps. Preuve en est avec ce rapport de Ross Young qui date de l’année dernière. L’analyste affirmait que les écrans des iPhone 16 Pro gagneraient 0,2 pouces. Dans une nouvelle fuite, le leaker Sonny Dickson confirme l’information, photo des quatre maquettes à l’appui. Et l’informateur de mentionner les quatre tailles d’écran différentes au sommet de chaque modèle.

L’iPhone 16 et l’iPhone 16 Plus devraient donc rester sur leurs standards. Le premier cité s’étalera sur 6,1 pouces tandis que le second adoptera une diagonale de 6,7 pouces. Soit les mêmes dimensions que l’on retrouve sur l’iPhone 15 (test ici) et l’iPhone 15 Plus (test ici). C’est en revanche sur les modèles premium que le format phablette va prendre une nouvelle dimension sur la future série.

iPhone 16 Pro Max : vers un écran de 6,9 pouces

Les deux modèles les plus onéreux arboreraient en effet des écrans plus grands. L’iPhone 16 Pro aurait droit à une diagonale de 6,3 pouces tandis que l’iPhone 16 Pro Max atteindrait les 6,9 pouces. De quoi contenter les aficionados des grands formats. Il y aurait donc autant de tailles d’écrans différentes que de modèles.

D’autres bruits de couloir ont résonné ces derniers mois dans les cercles spécialisés. Il se murmure notamment que les bordures d’écran des iPhone 16 seront sensiblement réduites grâce à une nouvelle technologie nommée Border Reduction Structure. C’est d’ailleurs cet amincissement qui permettrait de rendre les smartphones légèrement plus grands que leur prédécesseurs.

Par ailleurs, les spécialistes craignent que le taux de rafraîchissement de 60 Hz soit encore d’actualité sur les modèles standard et Plus. Il faudra évidemment attendre la keynote de rentrée pour confirmer ou infirmer ces fuites. En attendant, vous pouvez consulter notre dossier dédié à l’iPhone 16 que la rédaction met régulièrement à jour.