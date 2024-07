iPhone 16 Pro : il embarquerait une technologie photo prestigieuse du Pro Max

Apple devrait dévoiler le design de l’iPhone 16 et ses capacités en septembre prochain, quelques mois avant son lancement sur le marché. Le smartphone de la marque à la pomme comptera comme toujours des déclinaisons Pro, Pro Max et Plus si l’entreprise reste fidèle à ses habitudes.

L’iPhone 15 Pro Max, concurrent direct du Galaxy S24 Ultra de Samsung, était le seul modèle d’Apple à proposer un téléobjectif périscopique l’an dernier. L’entreprise américaine devrait aussi proposer cette fonctionnalité sur iPhone 16 Pro cette année.

L’iPhone 16 Pro embarquerait aussi un téléobjectif périscopique

L’iPhone 16 Pro devrait embarquer un zoom périscopique au même titre que l’iPhone 16 Pro Max. Apple s’appuierait sur l’expertise des fabricants Largan Precision et Genius Electronic Optical (GSEO) pour équiper ses smartphones d’un zoom périscopique tétraprisme, avance le média Digitimes.

Largan a déjà conçu celui de l’iPhone 15 Pro Max lancé l’année dernière. Voir les iPhone 16 Pro et Pro Max équipés d’un téléobjectif à zoom 5x serait une belle avancée, sachant que les plus grands constructeurs réservent habituellement cet équipement à un unique modèle haut de gamme (S24 Ultra, Pixel 8 Pro).

Est-ce qu’Apple sera prochainement imité par ses concurrents ? Difficile à dire pour le moment. Quoi qu’il en soit, cette nouveauté devrait ravir les amateurs des produits de l’entreprise pour qui l’achat d’un Pro Max reste trop onéreux. Espérons simplement que cet ajout ne fera pas grimper drastiquement le prix de l’iPhone 16 Pro.

À lire > iPhone 16 : Apple préparerait un sale coup à Samsung pour sa sortie

Évidemment, le Pro Max disposera d’autres arguments pour rester LE smartphone vers lequel les fans inconditionnels de la marque à la pomme veulent se tourner. Rappelons qu’Apple pourrait aussi homogénéiser la puissance des différents modèles d’iPhone 16. Ils embarqueraient tous la même puce.