iPhone 16 et 16 Plus : où les précommander au meilleur prix ? 

Apple vient tout juste de dévoiler sa nouvelle série de smartphones. Sans surprise, ils intègrent de nombreuses nouveautés par rapport à la génération précédente et comme avec les appareils concurrents les fonctionnalités en lien avec l’IA sont mises en avant. Voici où précommander les iPhone 16 et 16 Plus au meilleur prix.

Après de nombreuses rumeurs, nous avons enfin pu découvrir la nouvelle série de smartphones Apple, les iPhone 16. Si ces derniers conservent un prix similaire aux versions précédentes, ils améliorent évidemment de nombreux points. C’est lors de sa Keynote que la firme de Cupertino a révélée la fiche technique de ses nouveaux appareils.

Mais les principales nouveautés résident autour d’iOS 18 et des fonctions offertes par Apple Intelligence (même si ces dernières ne seront pas tout de suite disponibles). Comme toujours, nous retrouvons 4 versions différentes dont deux modèles premium toujours estampillés Pro. Dans tous les cas, seulement deux mobiles sont disponibles sous la barre des 1000 euros. Découvrez où précommander les iPhone 16 et 16 Plus moins chers et au meilleur prix.

💰 Où acheter les iPhone 16 et 16 Plus au meilleur prix ?

Le prix de ces nouveaux smartphones est constant par rapport à la génération précédente, ce qui est une bonne surprise. En effet, beaucoup de personnes s’attendaient à voir une augmentation des tarifs avec les modèles de cette année. Dans tous les cas, les précommandes sont ouvertes depuis le 13 septembre. Voici les tarifs officiels des iPhone 16 et 16 Plus.

iPhone 16 (128 Go) : 969 €

969 € iPhone 16 (256 Go) : 1 099 €

1 099 € iPhone 16 (512 Go) : 1 349 €

1 349 € iPhone 16 Plus (128 Go) : 1 119 €

1 119 € iPhone 16 Plus (256 Go) : 1249 €

1249 € iPhone 16 Plus (512 Go) : 1 499 €

Les précommandes sont ouvertes depuis le 13 septembre et la sortie officielle est prévue une semaine plus tard, le 20 septembre. Cela est également vrai pour les modèles Pro.

📱 Quelles sont les fiches techniques des iPhone 16 et 16 Plus ?

Si cette année l’accent est mis sur l’IA avec Apple Intelligence, la marque à la pomme a également renouvelé les composants de ses appareils pour nous offrir une puissance accrue et une meilleure autonomie, même si les versions françaises vont connaître quelques limitations. De même, nous notons l’apparition d’un bouton “Camera Control” garantissant une meilleure ergonomie lors de la prise de photo. Voici la fiche technique officielle des iPhone 16.

iPhone 16

Écran : dalle OLED Super Retina XDR de 6,1 pouces (jusqu’à 2000 nits)

dalle OLED Super Retina XDR de 6,1 pouces (jusqu’à 2000 nits) Processeur : Puce A18

Puce A18 Stockage : 128 Go de base

128 Go de base Module photo arrière : grand-angle de 48 Mpx / ultra grand-angle de 12 Mpx

grand-angle de 48 Mpx / ultra grand-angle de 12 Mpx Module photo avant : capteur de 12 Mpx

capteur de 12 Mpx Autonomie : jusqu’à 18 heures en streaming vidéo

jusqu’à 18 heures en streaming vidéo Chargeur : jusqu’à 50 % de charge en environ 30 minutes

jusqu’à 50 % de charge en environ 30 minutes Certification : IP68

IP68 Support : iOS 18

iOS 18 Poids : 170g

170g Coloris : bleu, blanc, rose, noir et vert

iPhone 16 Plus

Écran : dalle OLED Super Retina XDR de 6,7 pouces (jusqu’à 2000 nits)

dalle OLED Super Retina XDR de 6,7 pouces (jusqu’à 2000 nits) Processeur : Puce A18

Puce A18 Stockage : 128 Go de base

128 Go de base Module photo arrière : grand-angle de 48 Mpx / ultra grand-angle de 12 Mpx

grand-angle de 48 Mpx / ultra grand-angle de 12 Mpx Module photo avant : capteur de 12 Mpx

capteur de 12 Mpx Batterie : jusqu’à 24 heures en streaming vidéo

jusqu’à 24 heures en streaming vidéo Chargeur : jusqu’à 50 % de charge en environ 30 minutes

jusqu’à 50 % de charge en environ 30 minutes Certification : IP68

IP68 Support : iOS 18

iOS 18 Poids : 199g

199g Coloris : bleu, blanc, rose, noir et vert

