iPhone 16 : les coloris se dévoilent avant l’heure, il y a du changement

À mesure que la sortie de l’iPhone 16 approche, les fuites se multiplient sur les réseaux sociaux. La dernière en date révèle les coloris dans lesquels les modèles de base et Plus pourraient se présenter. Il ne reste maintenant plus grand chose à découvrir sur le prochain smartphone Apple.

Concept d’iPhone 16 Pro Max ©Science & Knowledge / YouTube

De nouveaux modèles factices de l’iPhone 16 sont apparus sur X. Ces dummies servent en amont de la sortie du téléphone aux fabricants de coques : dénuées de tout composant électronique, ces moules permettent de voir où se situent les boutons, pour que les étuis puisse épouser la forme et le design du smartphone.

Déjà en avril, de premiers modèles factices avaient déjà révélé le design du dos de l’iPhone 16, mais ils étaient complètement métallisés. Mais cette fois-ci, la fuite montre un cliché des cinq coloris qui pourraient être proposés pour la nouvelle gamme de smartphones Apple :

Blanc

Noir

Bleu

Vert

Rose

Quels sont les changements apportés aux coloris de l’iPhone ?

Pas de grand changement me direz-vous. L’iPhone 15 propose encore actuellement des couleurs similaires. Pour rappel, il s’agit du :

Rose

Jaune

Vert

Bleu

Noir

La principale différence concerne le jaune, qui disparaîtrait au profit du blanc. Seulement ici, toute la gamme adopte des teintes beaucoup plus sombres et mates, si l’on en croit ces clichés :

Peut-on les croire ? Il y a de grandes chances pour que la fuite soit fiable. Sonny Dickson avait déjà montré sur X des dummies de l’iPhone 16 qui révélaient à quoi pourrait ressembler le smartphone. Seulement ceux-ci étaient encore en métal, dénués de toute peinture.

Il s’agit là seulement des coloris pour le modèle de base et son collègue Plus. Les deux modèles 16 Pro et 16 Pro Max devraient adopter d’autres coloris légèrement différents en titane. Selon des rumeurs en provenance de Chine, le bleu ne figurera pas parmi les choix possibles. Les modèles Pro actuels n’ont également que quatre coloris disponibles, ce serait donc logique.

Quels changements de design révèlent ces dummies d’iPhone 16 ?

Au passage, ces dummies confirment à nouveau les changements pressentis en matière de design. Apple a décidé d’empiler les deux caméras arrière à la verticale, un look qui rappellera celui de l’iPhone X. Un changement important, puisque la disposition des capteurs n’avaient pas changé ni sur l’iPhone 14 ni sur le 15 pour les modèles vanilla et Plus.

Enfin, ces unités factices montrent également le fameux bouton de capture sur le côté droit de l’appareil. Les rumeurs veulent que ce bouton physique disposerait également d’une surface capacitive prenant en charge des gestes pour le zoom. Il transformerait ainsi les iPhone 16 en véritables appareils photo : ça tombe bien, les capteurs des modèles Pro vont aussi bénéficier d’améliorations.