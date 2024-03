L’iPhone 16 n’a pas encore été dévoilé, mais les rumeurs vont déjà bon train. Parmi les dernières en date, on évoque une augmentation de la RAM et du stockage pour mieux exploiter les capacités d’intelligence artificielle du futur smartphone d’Apple.

iPhone 16 (concept de Upinthezone)

L’iPhone 16 se dévoile peu à peu à travers des fuites et des rumeurs. La dernière en date concerne son intelligence artificielle embarquée et son impact possible sur la RAM et le stockage du futur smartphone d’Apple.

L’iPhone 16 se prépare à l’ère de l’IA : boost de RAM et de stockage en vue ?

Selon un rapport sud-coréen, l’iPhone 16 pourrait embarquer plus de RAM et de stockage afin d’offrir une meilleure expérience avec l’IA. Actuellement, l’iPhone 15 propose 6 Go de RAM et 128 Go de stockage en version de base. L’iPhone 16 pourrait passer à 8 Go de RAM ou 256 Go de stockage, voire les deux.

Cet upgrade serait nécessaire pour faire fonctionner des outils d’intelligence artificielle plus gourmands, notamment ceux basés sur la génération de contenu. Pour le moment, seul le minuscule modèle d’IA de Google, Gemini Nano, est suffisamment compact pour fonctionner sur des smartphones comme le Pixel 8 Pro et le Galaxy S24.

Apple, soucieux de la protection de la vie privée, cherche à effectuer un maximum de calculs localement sur ses appareils, évitant ainsi le transfert massif de données vers le cloud. Si la firme de Cupertino souhaite tenir ses promesses concernant l’intégration de l’IA sur ses iPhones, alors la hausse de RAM et de stockage pourrait devenir une nécessité.

À lire : iPhone 16 : les bordures de son écran seront très fines, au détriment d’autre chose

On ignore encore quels types d’outils exploitant l’IA seront proposés par Apple, mais tout porte à croire qu’iOS 18 intégrera de nombreuses fonctionnalités similaires à celles déjà présentes sur d’autres smartphones. La WWDC (Worldwide Developers Conference) qui se déroule généralement en juin prochain devrait nous en apprendre plus.

En attendant, on peut espérer des bêtas publiques d’iOS 18 avant la sortie officielle des iPhone 16 prévue pour septembre prochain. Actuellement, Apple est certainement en train de peaufiner les détails de son smartphone, et si son design devrait être identique à celui de l’iPhone 15 (bouton Action y compris), l’architecture interne du téléphone devrait être améliorée.