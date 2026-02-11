iPhone 16 Pro et 16 Pro Max maintenant disponibles à prix cassé

C’est le moment idéal pour mettre la main sur un iPhone sans vider votre portefeuille.

Apple Refurb lance les iPhone 16 à tarifs avantageux

Apple dispose depuis plusieurs années d’un coin discret dans sa boutique en ligne dédié aux produits reconditionnés, connu sous le nom de Refurb. Peu mis en avant, ce catalogue est accessible via un petit onglet caché en bas de l’Apple Store et propose des appareils remis à neuf avec soin, garantis et vendus à prix réduit.

Récemment, le Refurb s’est enrichi d’une nouveauté de taille. Tous les modèles de la gamme iPhone 16 sont désormais disponibles. Cela inclut les iPhone 16, 16 Plus, 16 Pro et 16 Pro Max, offrant aux utilisateurs la possibilité de se procurer des smartphones récents à des tarifs nettement plus abordables, selon les modèles et les configurations.

L’arrivée des iPhone 16 sur le catalogue reconditionné permet également de retrouver certains modèles Pro qui avaient été retirés à l’automne dernier pour faire place à la nouvelle génération, les iPhone 17 Pro et 17 Pro Max.

Voici un aperçu des prix actuellement pratiqués :

iPhone 16 : 739 à 839 € (réduction de 130 à 160 €)

iPhone 16 Plus : 819 à 1149 € (réduction de 150 à 200 €)

iPhone 16 Pro : 989 à 1529 € (réduction de 180 à 270 €)

iPhone 16 Pro Max : 1199 € (réduction de 220 €)

Ces prix restent généralement supérieurs à ceux de l’occasion classique, mais le Refurb présente des garanties supplémentaires. Chaque iPhone est livré avec batterie et coque neuves, câble USB-C neuf, et conditionné dans une boîte neutre également neuve. Chaque appareil est soigneusement nettoyé et soumis à une série de tests pour garantir son parfait fonctionnement.

Visuellement, il est impossible de distinguer un iPhone reconditionné d’un neuf. Apple offre pour ces appareils la même garantie que pour le neuf. Ils peuvent également être couverts par le programme AppleCare+ pour prolonger la protection.