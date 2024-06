L’iPhone 16 se dévoile : voici le design du prochain smartphone d’Apple, sans surprises ?

Alors que la date de lancement de l’iPhone 16 approche, une fuite de vidéo nous offre un aperçu complet du design du nouveau smartphone d’Apple. La vidéo, montrant une coque de protection, révèle plusieurs détails intéressants, tels que la présence d’un bouton d’action et d’une fonctionnalité de capture vidéo spatiale.

iPhone 16 (concept) © 4RMD

Alors que les rumeurs sur le design du prochain iPhone 16 vont bon train, une fuite récente pourrait bien nous offrir le meilleur aperçu à ce jour. Il s’agit d’une vidéo présentant une coque de protection, permettant d’examiner le téléphone sous tous les angles.

L’iPhone 16 se dévoile sous tous les angles : bouton d’action et capture vidéo spatiale au programme

Partagée par Ice Universe sur X, la vidéo montre probablement la version Plus de l’iPhone 16. L’absence de triple capteur caméra exclut les modèles Pro, et sa taille semble légèrement supérieure à l’iPhone 16 standard (l’absence d’échelle rend difficile une confirmation formelle).

La coque dévoile plusieurs éléments intéressants. On retrouve le module caméra arrière à disposition verticale, censé prendre en charge l’enregistrement vidéo spatial sur les iPhone 16 non-Pro. Le flash et l’anneau de fixation MagSafe pour la recharge sans fil sont également présents.

Sur les tranches de la coque, un bouton supplémentaire apparaît à côté des boutons de volume. Il pourrait s’agir du fameux bouton Action annoncé pour les modèles non-Pro cette année. Un autre emplacement, situé sur le côté droit sous le bouton d’alimentation, laisse deviner la présence d’un bouton de capture.

Peu d’informations filtrent encore sur ce bouton, mais les rumeurs évoquent un bouton physique dédié à l’ouverture et au contrôle de l’application appareil photo. On peut se demander pourquoi une découpe est prévue sur la coque plutôt qu’un bouton intégré. Une hypothèse plausible serait que le bouton, à l’état solide, ne fonctionne pas correctement à travers certains matériaux de coques, nécessitant un contact direct pour fonctionner.

Côté design général, l’iPhone 16 devrait conserver son style rectangulaire aux coins arrondis. Des bordures d’écran plus fines sont également attendues sur les iPhone 16 et 16 Plus, mais ce détail n’est pas visible sur la coque.

Au final, peu de surprises se dégagent de cette fuite, si ce n’est la confirmation apparente des rumeurs précédents. Apple devrait lever le voile officiellement sur le nouvel iPhone 16 lors de sa traditionnelle conférence de septembre.