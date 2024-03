iPhone 16 : les bordures de son écran seront très fines, au détriment d’autre chose

L’iPhone 16 se prépare à faire son entrée sur le marché et les premières rumeurs font état d’un changement majeur : des bordures d’écran considérablement réduites. Les smartphones seront en revanches légèrement plus grands, n’en déplaise aux anciens fans des modèles mini.

iPhone 16 © Concept_Central

Apple semble préparer un petit changement pour son prochain iPhone 16. On s’attendait déjà à une augmentation de la taille des écrans des modèles Pro et Pro Max, passant de 6,1″ et 6,7″ à 6,27″ et 6,85″ respectivement. Mais grâce à une nouvelle technologie baptisée Border Reduction Structure (BRS), les bordures seront également amincies.

Apple affine les bordures de l’iPhone 16 : plus d’écran, moins d’encombrement

Conséquence directe : les téléphones seront légèrement plus grands. Heureusement, on reste loin des smartphones géants parfois difficiles à manier. Selon les informations de la publication coréenne Sisa Journal-E, l’iPhone 16 Pro mesurera 149,6 x 71,45 x 8,25 mm, et le Pro Max 163 x 77,58 x 8,25 mm. Cela représente une augmentation d’environ 3 mm en hauteur et 1 mm en largeur par rapport aux modèles actuels.

Surprise ! Cette finesse des bordures ne sera pas réservée aux seuls modèles Pro. Les iPhone 16 et 16 Plus bénéficieront eux aussi de la technologie BRS. En revanche, pas de changement de taille d’écran prévu pour ces derniers, et le taux de rafraichissement devrait normalement rester à 60 Hz (l’augmentation à 120 Hz attendra apparemment l’iPhone 17).

iPhone 16 (concept)

Intéressant à noter : la dissipation thermique posait initialement problème avec des bordures plus fines. Apple a trouvé une solution simple qui sera adoptée par ses trois fournisseurs d’écrans : Samsung Display, LG Display et BOE. En l’occurrence, l’iPhone 16 compterait résoudre le problème de la surchauffe avec le graphène.

Selon une source interne, « la technologie BRS ne semble pas être un obstacle insurmontable pour les fabricants ». Apple gardera tout de même un œil attentif à la production en série et pourra ajuster la répartition des volumes entre ses fournisseurs en cas de difficulté rencontrée par l’un d’entre eux.

Alors, simple évolution ou véritable gain pour l’utilisateur ? L’écran occupant une place plus importante sur la face avant de l’appareil, l’expérience visuelle et le confort d’utilisation devraient s’améliorer. En conservant une taille raisonnable, Apple semble jouer la carte de la subtilité tout en misant sur des technologies innovantes. Rendez-vous à la rentrée pour en savoir plus lors de la présentation officielle.