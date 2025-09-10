iPhone 17 : AMAZINGTHING dévoile de nouvelles protections haut de gamme 

À l’occasion du lancement de l’iPhone 17, la marque d’accessoires AMAZINGTHING dévoile sa nouvelle génération de protections. Au programme : la série Titan Pro et ses innovations, le modèle haut de gamme Titan Max, ainsi qu’une collection lifestyle mêlant design et praticité.

La sortie de l’iPhone 17 approche et avec elle, l’arrivée d’une nouvelle génération d’accessoires. Le spécialiste AMAZINGTHING lève justement le voile sur une gamme complète de protections. En vedette les produits Titan Pro et la coque Titan Max, mais aussi une collection pensée pour le quotidien. L’objectif : proposer des coques et des protections qui allient robustesse, transparence et design, sans sacrifier le confort.

De plus AMAZINGTHING propose d’une offre de lancement à ne pas manquer : 17 % de réduction sur toute la gamme iPhone 17 du 9 au 18 septembre .

Titan Pro : des protections pensées pour tous les usages

La série Titan Pro introduit plusieurs innovations pour améliorer la protection et l’utilisation au quotidien de l’iPhone 17. Le système X-CUSHION PRO 7 vient renforcer les coins et le cadre pour mieux absorber les chocs, tandis que l’alignement MagSafe bénéficie d’aimants 20% plus puissants que les générations précédentes pour assurer une connexion plus fiable avec les chargeurs et les accessoires.

• Minimal

Le modèle Minimal combine transparence et légèreté avec un traitement anti-jaunissement qui garde la coque claire plus longtemps. Fine et agréable en main, elle résiste aux chutes jusqu’à 2,35 mètres grâce au système X-CUSHION PRO 7 qui absorbe les chocs sur les coins et le cadre.

• Titan Pro Grip Ring Set

La Titan Pro Grip Ring Set intègre un anneau détachable multi-angles pour stabiliser le smartphone en mode portrait comme en mode paysage. Résistant aux chutes jusqu’à 3,6 mètres, elle offre également un grip sécurisé et un alignement MagSafe plus précis pour un meilleur maintien des accessoires.

• Titan Pro MagSpin

La Titan Pro MagSpin propose un support rotatif à 360° pour varier les positions selon l’usage. Les nouveaux aimants MagSafe assurent encore une fois une fixation plus stable des accessoires, faisant de ce modèle une solution extrêmement polyvalente au quotidien.

• Titan Pro+

La coque Titan Pro+, très complète, est pensée pour offrir solidité et praticité. Sa structure dotée de la technologie X-CUSHION PRO 7 protège l’iPhone en cas de chute allant jusqu’à 3,6 mètres de hauteur. Le TPU anti-jaunissement permet de la garder claire et transparente plus longtemps. Côté confort, elle intègre un kickstand pour poser le smartphone en mode portrait ou en mode paysage. Enfin, elle dispose d’encoches plus larges pour faciliter le branchement de câbles de différentes marques.

• Titan Lens

La protection Titan Lens protège le module photo avec un verre saphir et un cadre métallique. Sa transmission lumineuse de 96% permet de profiter d’images nettes tandis que son revêtement anti-reflet et anti-empreintes préserve la qualité des photos en toutes circonstances.

• Titan Filter 7 et Vision 7

Les protections d’écran Titan Filter 7 et Vision 7 allient transparence et résistance. Le filtre Filter 7 utilise un maillage anti-poussière bloquant jusqu’à 98% des micro-particules au niveau de l’écouteur haut, et sa conception ultra-fine de 330 µm conserve 92% de transmission lumineuse et résiste à des chutes de 1,5 m.

Le Vision 7, plus haut de gamme encore, ajoute un revêtement anti-reflet AR, une structure en 5 couches et une protection bord à bord, tout en intégrant le filtre anti-poussière et une résistance similaire aux impacts.

Cette protection d’écran est disponibles en trois versions :

• Titan Max

Le Titan Max est le modèle le plus abouti de la gamme. Cette coque intègre toutes les innovations déjà présentes dans la série Titan Pro tout en allant plus loin grâce à sa conception en fibre d’aramide premium, un matériau à la fois rigide et léger. Cette combinaison lui permet d’offrir une protection solide sans sacrifier la finesse ni l’élégance.

Lifestyle Collection : protection et style au quotidien

AMAZINGTHING décline aussi ses accessoires dans une collection pensée pour le quotidien.

• Omni

Une coque au design beaucoup plus géométrique qui allie MagSafe, protection complète et compatibilité avec le nouveau Capture Button. Idéale pour ceux qui recherchent un look distinctif.

• Cloudie MagSpin

Une coque en silicone liquide qui offre une prise en main douce et sécurisée, avec un anneau MagSafe 360° renforcé.

• Glamour Series

Deux modèles de coque au style élégant et pratique :

le Glamour AllSkin avec finition cuir PU et support caméra intégré.

le Glamour Folio, pensé pour un usage professionnel, qui offre un rabat magnétique doté d’un double emplacement pour cartes ainsi qu’un anneau MagSafe.

• Minimal Air

Une coque ultra-fine (600 µm) pour une sensation proche du “nu”, qui intègre une protection de l’appareil photo, un grip arrière et une meilleure dissipation thermique.

Compatibilité, disponibilité et prix

Toutes les nouvelles gammes AMAZINGTHING sont compatibles avec les iPhone 17, iPhone 17 Air, iPhone 17 Pro et iPhone 17 Pro Max. Elles tiennent compte du nouveau Capture Button et proposent des encoches assez larges pour être compatibles avec tous les câbles. La distribution se fera progressivement via les canaux officiels d’AMAZINGTHING et ses revendeurs agréés.

