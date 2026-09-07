iPhone 18 Pro, iPhone pliable : à quelle heure et où suivre la keynote d’Apple ?

Ce mardi, Apple organise sa keynote de rentrée qui sera marquée par la présentation du premier iPhone Ultra, son premier modèle pliable, ainsi que des iPhone 18 Pro. Heure française, plateformes de diffusion… Voici comment suivre l’évènement en direct.

© Apple

La keynote de rentrée s’annonce intéressante à plusieurs titres. Ce sera notamment la première fois que John Ternus, successeur de Tim Cook, montera sur la scène de l’Apple Park pour présenter la nouvelle fournée de produits pommés. Et le programme s’annonce chargé pour le nouveau patron. Si Apple n’a encore rien confirmé officiellement, plusieurs sources concordantes ont déjà vendu la mèche.

La firme de Cupertino s’apprête notamment à dévoiler l’iPhone Ultra, son premier smartphone pliable dont le prix s’annonce très salé. Il s’agira de la principale curiosité de la keynote. Après tout ce temps, le constructeur parviendra-t-il à proposer une technologie mieux maîtrisée que Samsung et consorts ? Apple prévoit également de présenter ses nouveaux iPhone 18 Pro et iPhone 18 Pro Max.

Keynote Apple : où regarder la conférence en direct ?

En revanche, l’iPhone 18 standard sera aux abonnés absents. Apple a décidé de chambouler son calendrier habituel et devrait plutôt le présenter au printemps 2027, en compagnie de l’iPhone 18e et de l’iPhone Air 2. En dehors des iPhone, le fabricant devrait aussi lancer l’Apple Watch Series 12, l’Ultra 4 ainsi que les Airpods 5. D’autres nouveautés ne sont pas à exclure.

Counting down with everyone! https://t.co/FhRumftT4S — Tim Cook (@tim_cook) August 26, 2026

Pour en avoir le cœur net, vous pourrez visionner la conférence en direct qui sera diffusée ce mardi à partir de 19h (heure française) sur les canaux suivants :