Xiaomi : le Redmi Note 17 Pro aura un avantage rare face aux autres smartphones

Xiaomi vient d’annoncer que les premiers acheteurs du Redmi Note 17 Pro bénéficieront d’un programme de remplacement gratuit de la batterie pendant cinq ans si sa capacité venait à trop diminuer.

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Xiaomi est sur le point de lancer les Redmi Note 17 dans le grand bain. La nouvelle fournée sera dévoilée en Chine le 14 juillet prochain. Quatre modèles sont attendus dont le Redmi Note 17 (4G), le Redmi Note 17R (5G), le Redmi Note 17 Pro et le Redmi Note 17 Pro Max. Le constructeur a notamment mis l’accent sur l’autonomie dans sa nouvelle gamme. Le modèle Pro sera ainsi équipé d’une batterie de 9000 mAh.

Redmi Note 17 Pro : Xiaomi lance un programme de remplacement gratuit de la batterie

Une grosse capacité qui sera complétée par un avantage très intéressant. Le président du groupe Xiaomi, Lu Weibing, vient de révéler sur Weibo que les premiers acheteurs pourront faire changer gratuitement la batterie si celle-ci se détériore trop rapidement. Dans le détail :

Si la capacité de la batterie descend en dessous de 80 % au bout de quatre ans, son remplacement sera offert.

Si la capacité de la batterie descend toujours en dessous de 80 % lors de la cinquième année, une mise à niveau gratuite vers une batterie plus performante sera proposée.

Alors que la batterie est généralement le premier composant d’un smartphone à se détériorer, ce programme de remplacement gratuit s’annonce très bénéfique pour les consommateurs. Il leur permettra de prolonger la durée de vie de leur téléphone sans avoir à dépenser de l’argent dans des réparations coûteuses. Rappelons toutefois que cette offre est limitée aux appareils vendus lors de la première vague de commercialisation en Chine.

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Quid du reste du monde ?

Il faudra ainsi attendre le lancement mondial du Redmi Note 17 Pro pour savoir si cet avantage sera proposé à l’international et en France. Il est en effet possible que le programme de remplacement gratuit soit réservé uniquement au marché chinois. Notez aussi que la version mondiale du smartphone pourrait ne pas embarquer la même batterie de 9000 mAh.