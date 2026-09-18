YouTube bloque la qualité des vidéos à 480p, même pour les abonnés Premium

L’application mobile de YouTube bloque la qualité des vidéos à 480p, y compris pour les abonnés Premium. Le problème persiste depuis plusieurs jours chez certains usagers et les solutions de contournement ne fonctionnent pas systématiquement.

© Gemini / Tom’s Guide

YouTube enchaîne les bugs ces derniers jours. Après l’écran noir sur l’app TV et les suggestions qui masquent une partie du lecteur, plusieurs utilisateurs signalent désormais un problème très gênant sur mobile : l’application bloque la qualité des vidéos à 480p. Les abonnés Premium sont également touchés, preuve qu’il ne s’agit pas d’une énième tentative pour pousser les usagers gratuits vers l’abonnement payant.

Les utilisateurs confrontés à ce dysfonctionnement constatent amèrement que le menu de sélection de la qualité ne propose qu’un nombre limité d’options. Les définitions supérieures à 480p n’apparaissent tout simplement pas. Impossible donc de les sélectionner, comme le montre la capture d’écran ci-dessous :

YouTube bloque les vidéos en 480p sur mobile

Certains utilisateurs affirment avoir résolu le problème en vidant le cache de l’application, en la fermant puis en la rouvrant ou en la désinstallant et en la réinstallant. D’autres indiquent avoir retrouvé les définitions supérieures à 480p après avoir changé de compte. Ces solutions de contournement restent toutefois aléatoires et ne permettent pas à tous les usagers touchés de corriger le bug.

“J’ai mis à jour à la fois le téléphone et l’application YouTube. J’ai vidé le cache, réinstallé YouTube, déconnecté et reconnecté mon compte, en vain”, déplore notamment un utilisateur. On ignore encore d’où vient ce dysfonctionnement qui nuit profondément à l’expérience de visionnage. Espérons que Google soit déjà sur le pont pour mettre au point un correctif. Pour le moment, le géant du Web ne s’est pas encore exprimé officiellement à ce sujet.

Pour éviter le bug, vous pouvez lancer YouTube sur l’application mobile du navigateur Brave qui inclut, pour rappel, un bloqueur de publicités natif.