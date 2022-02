iPhone Air : ce concept d’iPhone pliable avec puce M1 va faire parler de lui

iPhone Air © Concept par ADR Studio, Antonio Da Rosa

Le designer Antonia De Rosa dévoile, dans une flopée de très jolis rendus 3D, sa propre conception d’un smartphone pliable conçu par Apple. De Rosa imagine ainsi l’iPhone Air, un puissant appareil alimenté par la puce Apple M1 de 5 nm, transportant 16 milliards de transistors.

À l’heure actuelle, Samsung est le leader du marché du smartphone pliable avec ses Galaxy Z Fold et Galaxy Z Flip. Mais bien qu’Apple ne soit pas encore entré sur le ring, l’analyste de TF International, Ming-Chi Kuo, affirme qu’un iPhone pliable devrait sortir au plus tôt en 2023 et qu’il sera de la variété Flip, ce qui signifie qu’il profitera d’un design à clapet similaire au Samsung Galaxy Z Flip.

Un concept d’iPhone pliable qui donne envie

« Certaines fuites rapportent qu’Apple teste toujours des appareils pliables, mais ils disent que la technologie n’est pas entièrement prête pour leurs normes de qualité. Alors, imaginons le premier appareil pliable Apple, plein de puissance, de lumière et avec un écran incroyable » indique Antonia De Rosa sur son site Internet.

Ce concept léché d’iPhone Air utilise des charnières chromées, avec des caméras situées au ras du panneau arrière. Si vous examinez bien l’iPhone Air dans la vidéo, vous remarquerez que le smartphone est dénué de ports. Rappelons que pour l’analyste Ming-Chi Kuo, le port Lightning est en fin de carrière et devrait être tout simplement supprimé sur les prochains iPhone.

Sur la vidéo, on voit également que la controversée encoche est remplacée par une découpe en forme de pilule, en haut et au centre de l’écran. Rappelons qu’Apple pourrait remplacer l’encoche de ses iPhone par un poinçon en 2022. Pour le reste, le concepteur indique dans sa vidéo que l’iPhone pliable d’Apple est léger et résistant à l’eau, également disponible en plusieurs coloris.

La fausse publicité, franchement crédible, est à retrouver ci-dessous. Et pendant ce temps, sachez qu’il paraîtrait que la version pliante de l’iPhone 14 serait d’ores et déjà en train d’être testée par Apple…