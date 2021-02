Apple : iPhone Fold pourrait sortir en 2023

De plus en plus de sources indiquent qu’Apple travaille sur une version pliante de son smartphone. Selon un cabinet spécialiste, l’appareil pourrait être commercialisé en 2023.

Le développement et la sortie de nouveaux produits de la marque à la pomme sont extrêmement suivis dans le monde de la tech. Si les esprits sont tournés vers l’iPhone 13 et son lot de nouveautés, d’autres projets semblent être en cours et suscitent l’intérêt des observateurs.

Rendu du brevet d’Apple. Crédit : LetsGoDigital

C’est notamment le cas de l’iPhone pliant. Selon EqualOcean, spécialiste dans la recherche d’information, la firme de Cupertino pourrait lancer un appareil disposant d’un écran entre 7 et 8 pouces d’ici 2023. Une évolution donc dans le dossier puisque récemment, un autre rapport mentionnait le fait qu’Apple ne travaillait que sur la partie écran pour le moment.

Apple aurait donc le projet de sortir un téléphone grand format, à la limite de la tablette qui pourrait en plus recevoir le stylet Apple Pencil. Un choix qui semblerait pertinent sur un appareil de cette taille et qui pourrait venir jouer sur le terrain d’un Galaxy Note par exemple.

Les écrans pliants, une future norme ?

La technologie des écrans souples n’est pas quelque chose de nouveau. Cependant, de plus en plus de constructeurs semblent s’intéresser à leur utilisation pour les smartphones. L’enjeu est simple, proposer des surfaces d’affichages de plus en plus grands, adaptables selon les situations tout en minimisant l’encombrement. C’est dans ce but qu’Apple aurait demandé à Foxconn de créer deux prototypes d’iPhone pliants.

Pour l’instant, les constructeurs semblent tâtonner et cherchent encore le design idéal pour leurs modèles. On peut mentionner le format clapet comme le Galaxy Z flip dont le but est de clairement réduire la taille d’un smartphone traditionnel. Il y a également des versions pliantes en portefeuille qui offrent une grande surface une fois dépliée comme le Galaxy Fold ou le Mate X. Dans ces deux cas, les constructeurs doivent gérer au mieux la charnière et la trace de pliure qui peut apparaître sur l’écran.

Dans le but de limiter cet inconvénient, certains constructeurs ont choisi d’autres options. Microsoft avec la Surface duo qui contourne le problème en utilisant simplement deux écrans séparés ou encore Oppo qui propose un smartphone déroulable de 6,7 à 7,4 pouces.

2023 reste un horizon relativement éloigné et les choses peuvent encore bouger chez Apple d’ici là. Néanmoins si le géant commence à s’intéresser à ce genre de technologie, il ne serait pas étonnant de voir les smartphones pliants devenir la norme dans un futur plus ou moins proche.

Source : ubergizmo