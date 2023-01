iPhone : Apple va développer ses propres puces Wi-Fi et Bluetooth dès 2024

iPhone 14 Pro Max (image libre)

Apple travaille déjà depuis plusieurs années sur le développement de son propre modem afin de réduire sa dépendance à Qualcomm. Un nouveau rapport de Bloomberg indique aujourd’hui que ce basculement pourrait se faire dès 2024, Apple développant sa propre puce cellulaire, Wi-Fi et même Bluetooth. Cela lui permettrait aussi d’abandonner Broadcom.

Apple a clairement indiqué que son objectif était de développer sa propre technologie de modem pour les futurs iPhone et iPad, l’entreprise ayant été en conflit juridique avec Qualcomm concernant des désaccords sur les licences, les brevets et les redevances liés aux puces.

Un modem trois-en-un signé Apple, qui sortirait dès 2024 ou 2025

Pour abandonner Broadcom et Qualcomm, Apple développerait une puce trois-en-un. Les rumeurs indiquent qu’Apple aimerait faire d’une pierre trois coups et combiner un modem qui fasse à la fois cellulaire, Wi-Fi et Bluetooth, dans une seule puce. Bloomberg précise que la firme chercherait même à faire d’autres pièces par elle-même, à l’instar des puces à radiofréquence et des composants de recharge sans fil.

Tout cela correspondrait à la conviction de Tim Cook selon laquelle Apple devrait contrôler les composants les plus importants de l’iPhone. Historiquement, Apple s’est toujours appuyée sur de nombreux partenaires tiers pour la fabrication des composants de ses appareils, mais elle continue, peu à peu, à produire ses propres composants.

Rassembler Bluetooth, Wi-Fi et cellulaire en une seule puce maison pourrait constituer une amélioration majeure de l’efficacité des iPhone et des iPad, et donc, augmenter considérablement la durée de vie de leurs batteries respectives. Sur le même sujet, sachez que l’iPhone 15 Pro pourrait être le roi de la durée de vie de la batterie.

Le nouveau modem interne d’Apple devait sortir dès cette année, mais Bloomberg affirme que des problèmes de développement repousseraient potentiellement sa sortie à la fin de 2024 ou au début de 2025.

