iPhone : comment vider le cache pour booster son smartphone ?

Lorsque vous allez sur Internet avec Safari et que vous exécutez plusieurs applications, un certain nombre de données et de fichiers indésirables s’amoncellent en cours de route dans le cache de votre iPhone. Il s’agit d’un emplacement dédié qui conserve les données temporaires et peut aider les sites Web et les applications à se charger plus rapidement.

Cependant, le contenu présent dans le cache de votre iPhone peut également occuper de l’espace de stockage. Si vous avez besoin de vitaminer votre iPhone et de gagner un peu de place, voici un tutoriel simple et étape par étape pour vous aider.

À lire : iPhone : voici comment suivre un vol d’avion sur Message avec cette astuce cachée

Comment vider le cache de Safari sur iPhone ?

Si vous rencontrez des problèmes de performances lorsque vous êtes sur Internet depuis votre iPhone, vider le cache de votre navigateur peut vous aider. Les fichiers cache sont petits, mais au fil du temps, ils s’additionnent et peuvent avoir un impact sur la vitesse de votre iPhone. Voici comment le vider.

Allez dans l’app Réglages et faites défiler vers le bas jusqu’à ce que vous voyiez Safari. Appuyez dessus.

Appuyez sur Effacer historique, données de site. Un message apparaîtra vous avertissant que vider votre cache supprimera l’historique, les cookies et autres données de navigation.

Cliquez enfin sur Effacer.

À lire : Comment télécharger une musique MP3 YouTube sur mon iPhone ?

Comment vider le cache des applications sur iPhone ?

Une application plante ou rame sur iPhone ? Tentez ce qui suit. Afin de vous débarrasser du cache de chaque application, vous devrez les décharger, comme l’indique Apple. Cela libèrera de l’espace de stockage tout en laissant vos données intactes. Voici comment vider le cache de chaque application sur iPhone.

Allez dans l’app Réglages puis dans Général. Allez dans Stockage iPhone.

Sélectionnez l’application de votre choix (qu’elle rame ou non). Par exemple ici, avec l’app Air France.

Cliquez sur Décharger l’app (en bleu). Validez ensuite une seconde fois en cliquant de nouveau sur Décharger l’app. Cliquez enfin sur Réinstaller l’app, à moins que vous n’en n’ayez pas besoin actuellement.

Vous pouvez également dire à l’iPhone de le faire automatiquement en cochant le bouton situé à droite d’Apps inutilisées dans Stockage iPhone.

Et voilà, vous savez désormais comment vider le cache de Safari, mais aussi de toutes vos applications sur iPhone.