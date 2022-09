iRobot présente le Roomba Combo j7+, son nouvel aspirateur intelligent 2-en-1

Le Roomba Combo j7+ © iRobot

iRobot avait déjà une place de choix dans notre guide d’achat des meilleurs aspirateurs robots. Et il est probable qu’une nouvelle référence du constructeur s’y greffe tant ses promesses sont intéressantes. iRobot lancera prochainement en Europe son nouvel aspirateur robot conçu pour aspirer mais aussi pour passer la serpillière sur vos sols. Un enchaînement qui se fera en toute intelligence, la corvée du ménage devenant alors un lointain souvenir, du moins en théorie.

Grâce à sa technologie iRobot OS et la navigation PrecisionVision, le Roomba Combo j7+ est capable de détecter et d’éviter les obstacles à l’instar des déjections animales, des câbles et de tout autre objet susceptible de nuire à sa progression. Quand il les repère pour la première fois, l’aspirateur vous enverra même une photo pour que vous lui indiquez la marche à suivre dans ces cas de figure.

Le Roomba Combo j7+ promet d’alterner lavage et aspiration comme un chef

Grâce à ses capteurs, il peut se mouvoir sous les meubles mais aussi le long des murs où il déploiera sa brosse latérale. Son détecteur de vide lui évite en outre de chuter dans les escaliers. Mention spéciale pour son bras articulé qui permet de monter réellement sa lingette pour éviter d’endommager tapis et moquettes lors de son cycle de nettoyage.

On retient par ailleurs sa technologie Dirt Detect qui lui permet d’insister sur les zones les plus sales. Aspirateur intelligent oblige, il est possible d’établir des scénarios et une cartographie en délimitant des zones interdites et des zones de nettoyage précises à couvrir.

Vous pouvez aussi programmer son allumage à des moments précis de la journée et lui donner des ordres pendant son cycle. En somme, vos instructions combinées à l’IA du robot doivent lui permettre de se faire oublier en se greffant intelligemment dans le rythme de vie du foyer.

En dehors de l’application iRobot, vous pouvez distiller vos ordres à l’aspirateur via les assistants vocaux Alexa, Siri et Google Assistant. Comme sur les autres modèles premium de la marque, le Combo j7+ possède son propre système d’autovidage. Vous pouvez donc le faire aspirer vos sols jusqu’à 60 jours avant de devoir intégrer un nouveau sac d’élimination de la saleté.

Concernant les tarifs : le Roomba Combo j7 sera vendu à partir du 4 octobre au prix de 799 euros. Il faudra débourser 999 euros pour l’obtenir avec sa station d’autovidage (Roomba Combo j7+).

Source : iRobot