James Bond : No Time To Die devient le film le plus rentable en période de pandémie

Rien ne peut arrêter 007 et certainement pas les ravages causés par la crise sanitaire ! C’est un fait, depuis la reprise des activités culturelles, les cinémas peinent encore à drainer un large public. Pourtant, certaines productions parviennent à tirer leur épingle du jeu ! Outre les derniers Marvel ou la franchise Fast & Furious, James Bond se porte lui aussi dans une forme olympique. Pour preuve : No Time To Die est devenu le film le plus rentable en période de pandémie mondiale !

James Bond bat encore tous les records – Crédit : MGM / Amazon

En effet, le week-end de son ouverture sur le marché mondial, le dernier James Bond a enregistré une recette de 119 millions de dollars. Grâce à cette performance, le film est devenu LE plus grand succès d’Universal Studios. Au Royaume-Uni, James Bond a même battu le record détenu jusque là par la comédie musicale Mamma Mia !

James Bond, agent secret de tous les records

Si les scores américains isolés sont les moins bons de l’ère Craig, ce sont donc les résultats mondiaux qui ont permis de changer la donne. Résultat des courses : No Time To Die s’est offert au total des recettes évaluées à 708 millions de dollars. James Bond coiffe ainsi au poteau le dernier Fast & Furious et le blockbuster chinois La bataille du Lac Changjin. Le départ de Craig y est sûrement pour beaucoup, il faut bien le reconnaître.

Cette performance s’explique également par le fait que tous les concurrents n’ont pas pu bénéficier d’une sortie sur le marché asiatique. Prochain concurrent de taille pour Bond : le nouveau Spider-Man. Mais il sera difficile d’égaler ces scores spectaculaires, la pandémie semblant repartir de plus belle aux quatre coins du monde. Cela prouve en tout cas que 007 n’a rien perdu de sa superbe ni de sa popularité.

Craig peut être fier d’un tel résultat pour fêter ses adieux. Maintenant, tout le monde attend de connaître celui qui prendra sa relève. Mais il faudra encore patienter sagement, les castings ne reprenant qu’au premier trimestre 2022 !

A lire aussi – James Bond : Amazon s’engage à sortir les prochains opus en salles

Source : Screenrant