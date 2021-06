James Gunn dévoile la chanson qu’il ne mettra jamais dans Les Gardiens de La Galaxie

Le réalisateur de la franchise Les Gardiens de La Galaxie a visiblement des goûts musicaux bien arrêtés. Et il y a une chanson qui n’apparaîtra jamais dans les prochains opus.

Depuis sa création, la franchise Les Gardiens de La Galaxie brille autant par sa réalisation que son univers sonore. Alors que le prochain opus est attendu pour 2023, Gunn se laisse déjà aller à quelques confidences sur le sujet. Si ce dernier planche actuellement sur le storyboard, il travaille déjà également sur la musique de ce nouveau volet. Interviewé à ce sujet, Gunn annonce la couleur quant à ses envies. Si le réalisateur est plutôt du genre éclectique dans des goûts musicaux, il y a une chanson qui ne sera jamais intégrée à la saga : Dancing in The Moonlight de King Harvest.

Les Gardiens de la Galaxie Vol.3 commence bientôt son tournage et prépare sa bande-son / Crédit : Marvel Studios

Chanson phare et culte des années 70, ce titre a pourtant connu un immense succès populaire aux quatre coins du monde. Mais Gunn ne semble pas porter dans son cœur ce hit du passé.

Une chanson en question

Pour le réalisateur, cette chanson n’a pas sa place dans la franchise, malgré sa cote de popularité. Les fans ont beau le supplier, Gunn est catégorique sur le sujet. « Des milliers de personnes m’ont dit qu’ils voulaient entendre cette chanson dans Les Gardiens de La Galaxie. Mais c’est tellement banal, que ça n’arrivera jamais » témoigne ainsi Gunn. Le message semble donc clair et sans équivoque possible.

Pandémie oblige, le tournage du nouvel opus a été maintes fois décalé. Mais il semble désormais confirmé que les choses débuteront en novembre prochain. Dave Bautista alias Drax Le Destructeur a lui-même confirmé l’information sur les réseaux sociaux. Toujours selon ses confidences, le tournage s’étalera sur six mois à Atlanta. Pour l’heure, une sortie officielle est annoncée pour le 5 mai 2023.

De son côté, Gunn pense déjà au futur. Le réalisateur aurait même en tête de porter à l’écran un crossover entre la franchise et Suicide Squad. « J’ai abordé le sujet, comme si de rien était, avec Marvel et DC. Ce serait une idée incroyable. Certes ce n’est pas la chose la plus probable, mais c’est loin d’être impossible. Ce n’est pas la priorité pour le moment, mais j’espère que cela se fera. Il faudra une histoire forte » annonce le prodigieux réalisateur.

Quoi qu’il en soit, Gunn n’est pas du genre à laisser une place significative au hasard. Alors concernant l’univers musical des Gardiens, les fans peuvent lui faire confiance sur ses choix personnels. Cela donne encore plus envie de découvrir le résultat et les chansons finalement sélectionnées pour ce nouvel opus !

