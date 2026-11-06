Jeux PC gratuits : Epic, Amazon et Steam vous offrent plus de 10 jeux à garder à vie en ce moment, foncez

L’Epic Games Store, Amazon Luna (anciennement Prime Gaming) et Steam distribuent en ce moment une série de jeux PC à ajouter définitivement à votre bibliothèque, sans rien débourser. Certaines offres expirent dès ce week-end, d’autres courent jusqu’à fin novembre. Voici le calendrier complet, plateforme par plateforme. Epic Games Store : Flotsam est gratuit jusqu’au 12 […]

Epic Games Store, Amazon Luna et Steam offrent en ce moment plus de dix jeux PC à garder à vie, à condition de les récupérer avant la date limite.

L’Epic Games Store, Amazon Luna (anciennement Prime Gaming) et Steam distribuent en ce moment une série de jeux PC à ajouter définitivement à votre bibliothèque, sans rien débourser. Certaines offres expirent dès ce week-end, d’autres courent jusqu’à fin novembre. Voici le calendrier complet, plateforme par plateforme.

Epic Games Store : Flotsam est gratuit jusqu’au 12 novembre

Comme chaque jeudi, l’Epic Games Store a renouvelé sa sélection, quelques semaines après avoir distribué Bad Cheese et Agent A. Jusqu’au jeudi 12 novembre à 17 h, Flotsam est à récupérer gratuitement sur l’Epic Games Store. Ce jeu de gestion est signé du studio belge Pajama Llama Games.

Le principe : bâtir une ville flottante dans un monde englouti, avec le plastique, le bois flotté et la ferraille repêchés en mer. Il faut fournir eau potable et nourriture à vos habitants, puis lever l’ancre pour fouiller des ruines et secourir des survivants. Le jeu, dépourvu de tout combat, mise sur une gestion paisible. Ceux qui ont apprécié Havendock, offert au printemps, retrouveront un concept voisin.

Epic y ajoute un pack de contenus estimé à plus de 100 dollars pour Idle Champions of the Forgotten Realms, un free-to-play inspiré de Donjons & Dragons. Pour le recevoir, il faut installer le jeu via Epic et s’y connecter au moins une fois avant la date limite. La semaine suivante, place à Knightica, un autobattler roguelike.

Amazon Luna : sept jeux offerts aux abonnés Prime en novembre

Amazon a dévoilé jeudi son programme du mois. Deux titres sont déjà disponibles sur la page des jeux offerts d’Amazon Luna : WRC Generations, le jeu officiel du championnat du monde des rallyes, à activer sur l’Epic Games Store, et Squirrel with a Gun, à récupérer dans l’Amazon Games App. Les autres arriveront par vagues :

12 novembre : Jurassic World Evolution 2 et Radiolight (Epic Games Store)

Jurassic World Evolution 2 et Radiolight (Epic Games Store) 19 novembre : Werewolf: The Apocalypse – Earthblood et Clem (Epic Games Store)

Werewolf: The Apocalypse – Earthblood et Clem (Epic Games Store) 24 novembre : Arcadia Fallen (Amazon Games App)

La tête d’affiche reste Jurassic World Evolution 2, la simulation de parc de Frontier Developments, où l’on gère enclos, visiteurs et évasions de prédateurs. Plusieurs jeux d’octobre restent aussi récupérables : Conarium jusqu’au 11 novembre, Vampire: The Masquerade – Swansong jusqu’au 18 et Ad Infinitum jusqu’au 25.

Ces jeux sont inclus dans l’abonnement Amazon Prime, facturé 6,99 € par mois ou 69,90 € par an, et restent à vous même après résiliation. Les nouveaux venus peuvent aussi passer par l’essai gratuit de 30 jours.

Steam : deux petits jeux à saisir avant qu’ils deviennent payants

Sur Steam, deux développeurs indépendants misent sur la gratuité temporaire pour se faire connaître. Hex Reverse, un roguelike de cartes tactique sorti le 7 octobre, reste gratuit pendant ses trente premiers jours, soit jusqu’au 7 novembre. Il passera ensuite à moins de 2 €.

Lost Gambit, un jeu au tour par tour inspiré des échecs, suit la même logique : ajouté à votre bibliothèque avant le 13 novembre, il vous appartient pour toujours, mises à jour comprises. Le jeu quittera alors l’accès anticipé et sera vendu 4,99 €. Steam alterne ainsi les cadeaux définitifs et les sessions d’essai gratuit, de quoi garnir sa ludothèque sans dépenser un centime d’ici les fêtes.