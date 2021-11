Jurassic World 3 : une scène non gardée déjà visible, 6 mois avant la sortie du film

À l’ère du jurassique, ce monde de dinosaures semble plutôt paisible. Ces derniers y mènent leur vie quotidienne, dans un équilibre loin du nôtre. Tout va bien pour eux, jusqu’à ce que ce satané moustique refasse son apparition, comme dans le premier Jurassic Parc…

Le T-rex serait bien resté a l’ère du jurassique – Crédits : Universal Pictures

Et alors quel décalage une fois projetés dans notre monde moderne ! Les humains, eux-mêmes plongés dans leurs divertissements, en l’occurrence un cinéma plein air, ne s’attendent certainement pas non plus au débarquement d’un T-rex. Facile pour nous de nous identifier, car nous aussi sommes devant notre écran. Et face la catastrophe, l’action peut commencer !

Un court-métrage prévu initialement dans Jurassic World 3

Cette courte mise en bouche n’est pas extraite du film, c’est une pièce distincte. Elle se place au début de l’histoire qui sera racontée avec Jurassic World Dominion, tel un prologue. Elle a été jouée à l’origine dans les cinémas IMAX plus tôt cet été.

Image extraite du prologue de Jurassic World 3 (Dominion) : Crédits : Universal Pictures

« Au départ, nous avions pensé que cela ferait partie du film », nous confie Colin Trevorrow, le réalisateur. Cette scène n’a pas été retenue pour la version finale. Mais le réalisateur tenait beaucoup à cette scène.

« C’est extrêmement important pour moi, en tant que conteur, parce que je crois que les dinosaures sont des personnages, et c’est donc l’histoire d’origine du T-Rex »(…). « Je voulais que cela soit dit, et Universal était donc totalement prêt à expérimenter le partage de ces cinq minutes en tant que prologue six mois à l’avance. »

La vidéo prologue de Jurassic World 3 (Dominion)

Colin Trevorrow traite les dinosaures comme des personnages

Trevorrow est en effet très attaché à ses dinosaures. Ils les traitent tels des personnages à part entière. À tel point qu’il dit que « la meilleure partie de mon travail est de pouvoir choisir quels dinosaures vont dans quels films ». Et « chaque fois que je reçois une demande d’un fan sur Twitter me demandant « Pourquoi pas ce dinosaure ? », le réalisateur ne répond pas toujours. Préférant laisser quelques surprises. Peut-être alors, verrons-nous le Brontosaure Rex que le réalisateur Phil Lord a demandé avec insistance.

Après Jurassic World et Jurassic World: Fallen Kingdom, cette troisième partie, Jurassic World : Dominion, ramène le réalisateur Colin Trevorrow pour une dernière mise en scène de la résurrection des dinosaures. Avant que la réalité ne rattrape la fiction.

À voir aussi > Une nouvelle espèce de dinosaure « très rare » découverte au Brésil

Source : Screenrant