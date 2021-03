Justice League : le Snyder Cut anéantit les audiences de Faucon et le Soldat de l’Hiver

Qui gagnera la bataille du streaming ? Ce week-end a plus que jamais rimé avec sensation dans la sphère geek et pour cause. Les fans du monde entier ont enfin pu visionner deux projets ultra attendus. D’un côté, le Snyder Cut de Justice League et de l’autre la nouveauté Marvel, Faucon et le Soldat de l’Hiver. Et la concurrence entre les deux semble déjà faire rage. Si Disney affirme fièrement que sa nouvelle série a battu des records d’audience, il semblerait pourtant que Justice League remporte haut la main la bataille.

Justice League ne compte pas se laisser faire – Crédit : Warner Bros

Même si aucun chiffre ou communiqué n’est encore avancé par la Warner, le Snyder Cut aurait tout raflé, laissant sur le carreau son adversaire. Mais les choses peuvent encore évoluer dans les prochains jours. Car pour l’heure, les deux films n’auraient que 100 000 spectateurs d’écart, à en croire les données avancées par les experts médias.

Qui gagnera la partie ?

Justice League connaît un démarrage en trombe. Le film caracole en tête, enregistrant bientôt plus de 2 millions de vues. Mais son concurrent n’a pas dit son dernier mot, le talonnant de près. Et une donnée est à prendre en compte. Le Snyder Cut est un « one-shot » tandis que Faucon peut encore séduire de nouveaux adeptes au fil des épisodes à venir.

Pour l’heure, les avis sur la nouveauté Marvel sont en demi-teinte, là ou Justice League reçoit des critiques élogieuses. Et cette seule donnée risque de faire peser dans la balance les scores d’audience des prochains jours. Pour les fans de la première heure, Faucon et le Soldat de l’Hiver joue la carte de la sécurité, n’apportant franchement rien de transcendant (pour le moment) dans le MCU. Mais après tout, c’est « dans les vieux pots que l’on fait les meilleures confitures » selon l’analyse du Journal du Geek. Reste donc à voir comment les prochains épisodes pourront étonner les fidèles.

Justice League ne semble pas souffrir de l’arrivée de ce concurrent. Car après tout la guerre ne se joue pas entre ces deux programmes précisément, mais plutôt entre les deux géants du streaming qui comptent bien grignoter davantage de parts de marché. HBO Max risque cependant de se tailler la plus belle part du gâteau, proposant dans les prochaines semaines de nombreux inédits, alors que Disney + mise surtout sur un catalogue d’incontournables.

Même si les jeux ne sont pas faits, le score reste serré. Mais tout peut encore s’inverser, car soyons clairs, Justice League est en tête aussi côté critiques. Le Snyder Cut s’offre également une place au soleil sur la toile, squattant fréquemment le top des tendances dans les médias numériques et sur les réseaux sociaux.

Source : Heroic Hollywood