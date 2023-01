Kaleidoscope : comment regarder la série Netflix dans l’ordre chronologique

Kaleidoscope est la nouvelle série événement exclusive de Netflix. Une production au concept inédit puisque vous pouvez regarder ce programme dans n’importe quel ordre. En revanche, comment regarder la série et ses 8 épisodes dans le bon ordre chronologique ? On vous donne la liste ici.

Kaleidoscope sur Netflix est une série de braquages ​singulière, diffusée dans le désordre à l’exception de l’épisode final. Vous détestez l’idée d’une nouvelle série interactive et vous voulez juste l’histoire dans l’ordre, sans vous prendre la tête ? Vous êtes au bon endroit.

Netflix : comment regarder Kaleidoscope dans l’ordre chronologique ?

Écrite et réalisée par Eric Garcia, la série Kaléidoscope s’articule autour d’un gigantesque braquage mené par Leo Pap (joué par Giancarlo Esposito) et son équipe de criminels. Le braquage, exceptionnellement long, s’articule sur 25 ans.

Le projet est de voler le coffre-fort le plus sécurisé de la côte est des États-Unis, nécessitant non pas un, mais une multitude d’emplois. Et bien sûr, le motif n’est pas seulement de devenir riche, il s’agit aussi d’une histoire de vengeance.

La série, dit Netflix, est vaguement inspirée par le cas curieux des certificats d’actions et d’obligations se trouvant dans un coffre-fort souterrain de Wall Street qui auraient été endommagés par les inondations de l’ouragan Sandy en 2012.

Chaque épisode porte un nom de couleur différente et raconte soit la trame de fond d’un personnage, soit une petite référence désinvolte, soit la planification du braquage en lui-même. Tous les épisodes sont disponibles, mais l’ordre de visionnage est aléatoire. Voici toutefois comment regarder la série Kaleidoscope dans le bon ordre épisode par épisode :

Violet (24 ans avant le braquage) Vert (sept ans avant le braquage) Jaune (six semaines avant le braquage) Orange (trois semaines avant le braquage) Bleu (cinq jours avant le braquage) Blanc (le braquage) Rouge (le matin après le braquage) Rose (six mois après le braquage)

La série Kaleidoscope est à retrouver dès à présent sur Netflix.