Kill Bill Vol. 3 : Uma Thurman a une mauvaise nouvelle à vous annoncer

Invitée à participer au podcast de Jess Cagle, Uma Thurman s’est très brièvement exprimée au sujet de Kill Bill Vol.3, le troisième volet a priori mort dans l’œuf de Quentin Tarentino. Et elle n’a pas de bonnes nouvelles à nous annoncer.

Kill Bill © Quentin Tarantino, Miramax Films

Mauvaise nouvelle pour les fans de Kill Bill. Bien que Quentin Tarantino ait suscité le buzz en évoquant un possible Kill Bill Vol. 3 dans une poignée d’interviews ces dernières années, la star de la franchise Uma Thurman a confirmé au Jess Cagle Show qu’un troisième film n’était pas dans les cartons du réalisateur. Du moins, pas « immédiatement », selon ses dires. On s’accroche à ce qu’on peut. La vidéo est en bas de l’article.

Pour rappel, Maya Hawke, la fille d’Uma Thurman, avait pris la parole sur les rumeurs d’un casting pour un troisième volet de la franchise Kill Bill, en novembre 2021.

« Je déteste décevoir les gens » dit Thurman au sujet d’un troisième film Kill Bill qui n’arrivera peut-être jamais

On ne dirait pas comme ça, mais Kill Bill : Volume 1 est sorti en 2003, il y a donc 19 ans déjà. Le film américano-hongkongais précédait Kill Bill : Volume 2, sorti l’année d’après, en 2004. Et depuis, plus rien, le silence, le néant pour les fans de ces deux films, qui s’impatientent toujours à l’idée de voir un troisième volet.

Fin décembre 2019, Quentin Tarantino était interviewé par Andy Cohen au sujet de la production de cet éventuel troisième film. Il racontait qu’il avait dîné la veille avec Uma Thurman, dans « un restaurant japonais vraiment cool », avant de préciser qu’il avait « une idée intéressante » pour un film, mais qu’il ne ferait toutefois pas avant « au moins trois ans, ou quelque chose comme ça ». De quoi attiser l’impatience des fans.

Sauf que dans cette nouvelle interview, Uma Thurman nous a semblé exclure la possibilité que cela se produise de sitôt. « Je ne peux vraiment rien vous dire à ce sujet », a révélé l’actrice au Jess Cagle Show de SiriusXM. « On a en beaucoup parlé ces dernières années. On y a réellement pensé, mais c’était il y a très longtemps, déjà » a-t-elle indiqué.

Avant de passer à autre chose, l’actrice a ajouté que le film n’était pas prévu dans l’instant, laissant ainsi une toute petite fenêtre d’espoir. « Je déteste décevoir les gens… Tout le monde souhaite que le film soit une réalité, mais je ne pense pas qu’il soit prévu à l’horizon, pas dans l’immédiat… » a-t-elle ajouté. « Il ne faut jamais dire jamais ! » répond l’une des journalistes du podcast à Thurman, alors que l’on peut entendre l’actrice rire en fond.