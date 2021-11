Kill Bill 3 : la fille d’Uma Thurman s’exprime sur les rumeurs de casting

La franchise Kill Bill pourrait-elle renaître de ses cendres ? La mariée aurait-elle envie de reprendre du service ? Tout n’est pas clair mais de nombreuses rumeurs commencent à enfler sur la toile ! Après deux volets électrisants à souhaits, Tarantino plancherait actuellement sur une suite. La phrase est bien sûr à mettre au conditionnel, rien n’ayant jamais été officiellement confirmé par le réalisateur. Mais en octobre dernier, Tarantino a avoué ne pas être totalement fermé à une telle idée. Mieux, il voit déjà Maya Hawke, prendre la relève de sa mère !

Kill Bill 3 : Maya Hawke pourrait rejoindre maman à l’écran – Crédit : Miramax

Cette dernière pourrait évidemment camper la fille de la mariée à l’âge adulte. Pour la première fois, la principale intéressée s’est exprimée sur le sujet.

Kill Bill 3 : Maya Hawke au casting ?

Actuellement en pleine promotion du film Mainstream, la jeune comédienne en a profité pour prendre la parole. « Vous savez, il y a toujours des rumeurs sur tout. Quentin doit conjuguer avec un emploi du temps complexe. Il fera ce qu’il voudra quand il l’aura décidé. Mais je l’ai connu toute ma vie, alors oui, s’il souhaite retravailler avec moi, bien sûr, je dirais oui » avoue ainsi Maya Hawke. Il faut également avouer que la demoiselle est en train de se faire une place en or outre-Atlantique, marchant dans les pas de ses parents. Tout le monde garde encore en mémoire son passage dans la série Stranger Things ou encore Once Upon A Time in Hollywood.

Maya Hawke dans Stanger Things (Saison 3) Crédit : netflix

Pour le moment, Tarantino travaille à son prochain grand projet, encore secret. On ne sait pas encore qui sera de la partie ni l’univers qu’abordera cette fois le réalisateur. Il faut sûrement s’attendre une nouvelle fois à une oeuvre avant-gardiste à souhait. Kill Bill 3 ou pas, le cinéaste risque bien de nous offrir quelque chose de spectaculaire et inédit. Nous devrions logiquement retrouver un casting d’habitués et de haut-vol. Mais là encore, tout reste bien mystérieux.

Le retour de la franchise Kill Bill donne l’eau à la bouche. Même s’il convient de rester prudent, on rêve déjà de voir Uma et Maya réunies à l’écran dans un nouvel opus bad-ass à souhait !

